Anuel AA, Ozuna y Grupo Frontera encabezan el Flow Fest 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El

ya tiene

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. Los organizadores de este festival revelaron finalmente a los artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, programada para realizarse elen el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.La edición de este año reunirá a algunas de las figuras más importantes del, ely los sfonidos urbanos actuales. Durante la presentación oficial del cartel,, CM Manager de Coca-Cola Flow Fest, retomó el lema de la campaña "La calle nos llama" para una nueva edición del festival.lideran el sábadoLa jornada delestará encabezada por, dos de los nombres más populares del panorama urbano actual.El primer día también contará con las presentaciones de, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y El Bogueto, además de otros exponentes como Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y y Uzielito Mix.Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia decomo invitado especial para cerrar las actividades de la noche, una apuesta que amplía la propuesta musical del festival que desde hace varios años está experimentando con meteral cartel.encabezan el domingoPara el, el Flow Fest apostará por una combinación de artistas consolidados y propuestas internacionales.Los actos principales estarán a cargo de, quienes liderarán la segunda jornada del encuentro.A ellos se sumarán nombres como Trueno, Tito El Bambino, J Álvarez, Farruko, Dei V y FloyyMenor, en una programación que busca representar distintas generaciones y estilos dentro de la música urbana.Entre las presentaciones más esperadas destaca, un espectáculo que llevará algunos de los temas más reconocidos del cantante puertorriqueño con el duo Wisin & Yande a un formato acompañado porAdemás, Justin Quiles y Lenny Tavárez compartirán escenario con el proyecto especial denominado, uno de los actos anunciados para el cierre del festival.Los organizadores informaron que lase realizará mediante el sistema habitual de fases a través de las plataformas oficiales deLaexclusiva comenzará el próximo 4 de junio, por lo que recomendaron a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales del festival para conocer horarios, costos y detalles de acceso.