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Anuel AA, Ozuna y Grupo Frontera encabezan el Flow Fest 2026

La preventa bancaria para las entradas del Flow Fest 2026 inicia el 4 de junio a través de Ticketmaster.

Por El Universal

Junio 01, 2026 04:53 p.m.
A
Anuel AA, Ozuna y Grupo Frontera encabezan el Flow Fest 2026
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      CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El

      Coca-Cola Flow Fest 2026
      ya tiene cartel oficial

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      . Los organizadores de este festival revelaron finalmente a los artistas que formarán parte de la próxima edición del festival, programada para realizarse el 28 y 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.
      La edición de este año reunirá a algunas de las figuras más importantes del reggaetón, el trap latino y los sfonidos urbanos actuales. Durante la presentación oficial del cartel, Samuel Vargas, CM Manager de Coca-Cola Flow Fest, retomó el lema de la campaña "La calle nos llama" para una nueva edición del festival.

      Anuel AA y Tito Double P lideran el sábado

      La jornada del sábado 28 de noviembre estará encabezada por Anuel AA y Tito Double P, dos de los nombres más populares del panorama urbano actual.
      El primer día también contará con las presentaciones de Chencho Corleone, Manuel Turizo, Ñengo Flow, Zion y El Bogueto, además de otros exponentes como Tokischa, Kevin Roldán, Ken-Y y Uzielito Mix.
      Uno de los anuncios que más llamó la atención fue la presencia de Grupo Frontera como invitado especial para cerrar las actividades de la noche, una apuesta que amplía la propuesta musical del festival que desde hace varios años está experimentando con meter nuevos sonidos al cartel.

      Ozuna y Kali Uchis encabezan el domingo

      Para el domingo 29 de noviembre, el Flow Fest apostará por una combinación de artistas consolidados y propuestas internacionales.
      Los actos principales estarán a cargo de Ozuna y Kali Uchis, quienes liderarán la segunda jornada del encuentro.
      A ellos se sumarán nombres como Trueno, Tito El Bambino, J Álvarez, Farruko, Dei V y FloyyMenor, en una programación que busca representar distintas generaciones y estilos dentro de la música urbana.
      Entre las presentaciones más esperadas destaca Yandel Sinfónico, un espectáculo que llevará algunos de los temas más reconocidos del cantante puertorriqueño con el duo Wisin & Yande a un formato acompañado por arreglos orquestales.
      Además, Justin Quiles y Lenny Tavárez compartirán escenario con el proyecto especial denominado Superarte, uno de los actos anunciados para el cierre del festival.
      Los organizadores informaron que la venta de entradas se realizará mediante el sistema habitual de fases a través de las plataformas oficiales de Ticketmaster.
      La preventa bancaria exclusiva comenzará el próximo 4 de junio, por lo que recomendaron a los asistentes mantenerse atentos a los canales oficiales del festival para conocer horarios, costos y detalles de acceso.

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