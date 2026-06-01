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CHICHÉN ITZÁ

, Yuc., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Después dede permanecer cerrada, este lunes

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la zona arqueológica deDesde temprano, losque rechazaban la apertura del(Catvi) comenzaron a trasladarse a los sitios que les fueron asignados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia ().Como informó el, en este reordenamiento de la zona arqueológicael ingreso de nuevospor lo que se respetarán los lugares de los, de acuerdo con elIndicó la dependencia que losque se encontraban en ela la zona arqueológica se reacomodarán este lunes entre eldey el cenote.Como informó en su momento, el director nacional del, en este punto haypara todos los, que venden sus productos en el interior del sitio arqueológico.En lade este lunes se confirmó que el acceso al público es exclusivamente a través del(CATVI).Tras caside, ladeforma parte de unade ordenamiento que busca fortalecer la, garantizar una mejor experiencia para los visitantes, así como generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas de las comunidades vinculadas al sitio.