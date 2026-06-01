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Reapertura de Chichén Itzá busca fortalecer turismo y economía local

Estrategia integral del INAH busca mejorar experiencia turística y condiciones económicas en Chichén Itzá.

Por El Universal

Junio 01, 2026 05:12 p.m.
A
Reapertura de Chichén Itzá busca fortalecer turismo y economía local
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      CHICHÉN ITZÁ

      , Yuc., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Después de
      dos semanas de permanecer cerrada, este lunes

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      reabrió la zona arqueológica de Chichén Itzá.
      Desde temprano, los artesanos que rechazaban la apertura del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) comenzaron a trasladarse a los sitios que les fueron asignados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
      Como informó el INAH, en este reordenamiento de la zona arqueológica no se permitirá el ingreso de nuevos artesanos por lo que se respetarán los lugares de los artesanos, de acuerdo con el censo del 2025
      Indicó la dependencia que los artesanos que se encontraban en el antiguo acceso a la zona arqueológica se reacomodarán este lunes entre el nuevo acceso de Chichén Itzá y el cenote.
      Como informó en su momento, el director nacional del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, en este punto hay suficiente espacio para todos los artesanos, que venden sus productos en el interior del sitio arqueológico.
      En la reapertura de este lunes se confirmó que el acceso al público es exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (CATVI).
      Tras casi dos semanas de conflicto, la reapertura de Chichén Itzá forma parte de una estrategia integral de ordenamiento que busca fortalecer la actividad turística, garantizar una mejor experiencia para los visitantes, así como generar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas de las comunidades vinculadas al sitio.

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