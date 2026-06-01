IMPI redobla operativos contra piratería rumbo al Mundial 2026

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CIUDAD DE MÉXICO

, junio 1 (EL UNIVERSA).- Eldel Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI),

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, dijo que al aproximarse la inauguración del Mundial de Fútbol se pudieran redoblar las acciones contra los ilícitos que se presentan por venta de mercancía pirata e inclusoEn, en su toma de posesión Llerenas Morales respondió sobre ladel Mundial, sobre lo que afirmó: "Creo que podemos, ver cómo podemos seguir en este esfuerzo que se ha hecho por parte del IMPI y por parte también de otras instituciones del gobierno de la República".Tras agradecer los esfuerzos de su antecesor,, quien buscará la candidatura al gobierno de Querétaro, agregó que deben "seguir trabajando el, que lo han manifestado como un riesgo importante, de que alguien no utilice los canales necesarios. Y sumarnos a un esfuerzo de sensibilización a la población", para que no consumaLlerenas, quien se desempeñó comoy Comercio explicó que para que ese evento deportivo tenga unen la economía del país hay que evitar que haya ilegalidad.Sobre loso antipiratería comentó que "se han venido trabajando, se han hecho operativos en la, Guadalajara. Está el tema que se está trabajando también en elpara poder evitar que haya", reiteró.Sobre el streaming o transmisión ilegal de partidos añadió que "se trabaja con quien provee los servicios de internet" para poder bajar ese contenido, "por lo que será fundamental mostrar este el compromiso del Gobierno mexicano con la propiedad industrial en este momento tan importante. Lo que ya se ha hecho...y vamos a continuar, pues, a una serie de acciones que hasta el momento se han venido tomando".Al evento acudió el secretario de Economía,, quien junto con Llerenas afirmaron que es importante consolidar unque articule a empresas, emprendedores y universidades, así como que hayade registros de patentes y marcas, además de la ampliación del acceso a los servicios del Instituto.Los funcionarios dijeron que a través de mayoresy apoyo institucional se impulsan las patentes y se impulsa eldel país.Ebrard afirmó que en el IMPI debe trabajarse para "reducir los tiempos, tenemos que facilitar la protección de la propiedad intelectual, tenemos que ver por todas las ideas que son mexicanas".Añadió que ya les autorizaron plazas para el IMPI lo que muestra que es unael reforzar los trabajos de protección de la propiedad intelectual.