Confirman la muerte de la conductora VENEZOLANA Yorgelis Delgado

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Nunca se perdió la esperanza de encontrar viva a la conductora Yorgelis Delgado, quien estaba con su madre Gladys en un edificio en el estado La Guaira cuando ocurrieron los dos sismos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles 24 de junio de 2026.

Ambos sismos sucedieron al país de forma casi simultánea, con una diferencia de apenas 39 segundos entre uno y otro, en un fenómeno conocido como un "doblete sísmico".

Yorgelis fue una de las figuras más queridas de la televisión venezolana, inició su carrera desde muy joven y alcanzó la fama como integrante de "El Club de los Tigritos", un programa que marcó la infancia de miles de venezolanos.

Gracias a su carisma, talento y espontaneidad, se ganó el cariño del público y se convirtió en un rostro emblemático de la televisión de los años 90. Además de su etapa como "Tigrita", desarrolló una destacada carrera como actriz y animadora, participó en producciones como "De sol a sol", "Un poquito de suerte", "Entre tú y yo" y "Rugemanía".

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La familia de la también conductora, incluida su hija Miranda Mijares, de 14 años de edad, pidieron oraciones para poder encontrar a ambas tras las arduas tareas de los rescatistas y de la sociedad civil.

Cuando la maquinaria hizo su trabajo, se pidió que por favor rescatistas ayudaran a localizar a Yorgelis, sin embargo, tras varios días de búsqueda confirmaron que hallaron el cuerpo de Yorgelis y su madre.