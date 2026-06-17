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COREY FELDMAN,TRASLADADO A HOSPITAL EN LOS ÁNGELES

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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COREY FELDMAN,TRASLADADO A HOSPITAL EN LOS ÁNGELES
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      El actor Corey Feldman fue trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles tras presentar una emergencia médica al llegar al aeropuerto internacional LAX, procedente de Chicago, de acuerdo con información difundida por TMZ.

      Según el reporte, el intérprete de 54 años comenzó a sentirse mal durante el vuelo, por lo que fue atendido inicialmente por un médico que viajaba a bordo de la aeronave. Al aterrizar, paramédicos lo esperaban en la puerta de embarque para brindarle asistencia inmediata.

      Fuentes cercanas al caso indicaron que los primeros reportes médicos apuntan a posibles complicaciones como pancreatitis o cálculos biliares, aunque hasta el momento no hay un diagnóstico confirmado.

      El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que acudió al aeropuerto para atender a un hombre de 54 años con una emergencia médica, quien posteriormente fue trasladado a un hospital local para su evaluación y tratamiento. TMZ confirmó que se trata de Feldman, quien continúa bajo observación y sometido a estudios médicos.

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      Previo a este incidente, el actor se encontraba activo en su gira "Stand By Me" Live Tour, con presentaciones recientes en Chicago, y también había compartido en redes sociales momentos de su visita a Gary, Indiana, donde recorrió la casa familiar de Michael Jackson.

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