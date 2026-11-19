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Casi dos décadas después de su creación, la compañía Teatro Ciego da un paso hacia el cine con el estreno de su documental "Camino a casa". Este film, dirigido por el cineasta Arturo Mendicuti, captura la vida diaria de cuatro miembros de la compañía, quienes son personas con discapacidad visual: Erika, Cristian, Chucho y Marco.

Teatro Ciego fue fundado en 2007 y se compone de actores ciegos y con debilidad visual. Sus espectáculos, que se realizan en la oscuridad, transforman la experiencia del espectador en una vivencia sensorial, privilegiando las percepciones auditivas, táctiles y olfativas.

Gran parte del material recolectado en esos años se ha utilizado para "Camino a casa", que además se entrelaza con una obra que la compañía misma ha desarrollado. Para la producción del documental, se replicó una gira que realizó Teatro Ciego, durante la cual los actores comenzaron a trabajar en la obra que surgiría para el filme.

"Camino a casa" empieza con una voz en off sobre un fondo oscuro antes de mostrar imágenes, lo que invita al espectador a activar su creatividad al imaginar las escenas descritas. Este proyecto es una colaboración entre Caribou Visual Studio y Teatro Ciego MX.

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