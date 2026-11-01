Un pueblo hace cine y lleva su historia hasta Emiratos

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Sharjah, Emiratos Árabes Unidos.- Ciudad Constitución, una pequeña localidad de Baja California Sur con aproximadamente 40 mil habitantes, ha visto cómo el esfuerzo colectivo de su comunidad ha llevado a la realización de una película que ahora se exhibe en el extranjero. La producción, titulada ''Tal vez te encuentre en un asalto'', fue dirigida por Regina Ríos Ceja, una joven que regresó a su tierra natal después de estudiar cine en Los Ángeles.

La filmación no requirió de actores profesionales, pues entre los participantes se encontraban policías locales en sus uniformes. Los residentes se involucraron de manera activa, colaborando en la logística del rodaje al cerrar calles, preparar alimentos e incluso ofrecer sus hogares como alojamiento para el equipo. La tienda de abarrotes ''La Canasta del Valle'' fue el escenario principal de grabación, operando desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana para facilitar el desarrollo del proyecto.

En el corto, se narra la historia de Paola, una niña que desea enviar una carta a su madre, quien se encuentra en un centro penitenciario, todo en el marco de las celebraciones navideñas. Regina Ríos destacó que la colaboración de su comunidad fue fundamental: "Todo el pueblo se unió a ayudarme a grabar el corto... A mí es algo que me pone muy feliz con mi pueblo y siempre se los agradezco muchísimo porque de verdad se paró el tiempo solo para ayudarme". Para financiar parte del proyecto, se llevaron a cabo rifas locales, incluyendo la venta de boletos para ver un concierto del artista Carín León, lo que contribuyó significativamente al presupuesto.

El corto se está proyectando en el Festival Internacional de Cine de Sharjah para Niños y Jóvenes (SIFF). En este evento, se presenta junto a otras obras de países como Corea del Sur y España, aunque se distingue por abordar temáticas más complejas y una estética visual más cruda. Durante una de las funciones, una asistente preguntó sobre el estado de la madre de la protagonista, generando debate sobre el impacto y la interpretación de la narrativa.

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A pesar de haber recibido una invitación para asistir al festival con todos los gastos cubiertos, Regina no pudo viajar debido a compromisos laborales en Puebla, donde se encuentra impartiendo clases de guion. Inicialmente, la cineasta recibió la invitación de manera desconfiada, creyendo que podría ser una broma, ya que no había inscrito el corto en dicho festival, sino en otro en Italia.

Finalmente, el director de ''La Guarimba'', un festival de cine en Italia, recomendó su trabajo a los organizadores en Sharjah. Aunque no pudo asistir al evento, Regina expresó su interés en cómo el público joven recibiría su historia y afirmó que su objetivo principal es compartir el mensaje de la obra. La ceremonia de premiación del festival se llevará a cabo hoy, mientras Regina considera que, independientemente del resultado, el esfuerzo de su comunidad ya ha sido valioso.