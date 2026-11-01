logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Fotogalería

Caen dos objetivos prioritarios con droga en San Vicente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos

Tenía 79 años y padecía una enfermedad prolongada; falleció en su casa de Beverly Hills, según TMZ.

Por El Universal

Noviembre 01, 2026 03:05 p.m.
A
Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Robby Krieger, guitarrista de la icónica banda de rock The Doors, ha perdido a su esposa, Lynn Krieger, quien falleció el 29 de octubre a los 79 años. La noticia del deceso, que ocurrió la semana anterior, fue confirmada el 31 de octubre por el portal estadounidense TMZ, especializado en celebridades. Lynn y Robby habían estado casados durante 54 años.

      De acuerdo con la información disponible, Lynn falleció en su hogar en Beverly Hills, California, tras lidiar con una enfermedad prolongada. Se reporta que alrededor del mediodía del jueves, los paramédicos fueron solicitados tras una llamada desde el domicilio de los Krieger, debido a que Lynn había sufrido un paro cardíaco. Al llegar, el personal médico determinó que no contaba con signos vitales.

      A pesar de la pérdida, Robby Krieger, de 80 años, no ha realizado declaraciones oficiales sobre la muerte de su esposa. Sin embargo, el mismo día del fallecimiento, compartió un video en su cuenta de Instagram donde interpretaba el tema "People are strange" en un espectáculo en el Alex Theatre de Glendale, California. Además, ha estado activo en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con la discografía de The Doors.

      Waylon, el único hijo de la pareja, nacido en 1973, tampoco ha emitido comentarios públicos pero ha recibido numerosos mensajes de condolencias en su cuenta de Facebook, tanto de fanáticos como de personas cercanas a la familia.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Robby y Lynn se conocieron en un club nocturno en 1963, donde The Doors ofrecía presentaciones, y se casaron nueve años después. Su relación ha sido parte del legado personal del emblemático guitarrista y de la historia de una de las bandas más influyentes del rock. El fallecimiento de Lynn marca una notable pérdida en el entorno personal de Krieger, mientras él continúa con su actividad musical.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Hospitalizan a Ian Gillan; Deep Purple aplaza conciertos
      Hospitalizan a Ian Gillan; Deep Purple aplaza conciertos

      Hospitalizan a Ian Gillan; Deep Purple aplaza conciertos

      SLP

      El Universal

      La banda anunció la situación crítica de su vocalista Ian Gillan.

      Mariah Carey se vuelve punk para darle entrada a la Navidad
      Mariah Carey se vuelve punk para darle entrada a la Navidad

      Mariah Carey se vuelve punk para darle entrada a la Navidad

      SLP

      El Universal

      La cantante cambia el look de Halloween por lentejuelas rojas al ritmo de "All I Want for Christmas Is You".

      You Can See Everything domina taquilla Halloween
      You Can See Everything domina taquilla Halloween

      You Can See Everything domina taquilla Halloween

      SLP

      AP

      Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos
      Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos

      Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos

      SLP

      El Universal

      Tenía 79 años y padecía una enfermedad prolongada; falleció en su casa de Beverly Hills, según TMZ.