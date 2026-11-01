Muere Lynn, esposa de Robby Krieger, tras 54 años juntos

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Robby Krieger, guitarrista de la icónica banda de rock The Doors, ha perdido a su esposa, Lynn Krieger, quien falleció el 29 de octubre a los 79 años. La noticia del deceso, que ocurrió la semana anterior, fue confirmada el 31 de octubre por el portal estadounidense TMZ, especializado en celebridades. Lynn y Robby habían estado casados durante 54 años.

De acuerdo con la información disponible, Lynn falleció en su hogar en Beverly Hills, California, tras lidiar con una enfermedad prolongada. Se reporta que alrededor del mediodía del jueves, los paramédicos fueron solicitados tras una llamada desde el domicilio de los Krieger, debido a que Lynn había sufrido un paro cardíaco. Al llegar, el personal médico determinó que no contaba con signos vitales.

A pesar de la pérdida, Robby Krieger, de 80 años, no ha realizado declaraciones oficiales sobre la muerte de su esposa. Sin embargo, el mismo día del fallecimiento, compartió un video en su cuenta de Instagram donde interpretaba el tema "People are strange" en un espectáculo en el Alex Theatre de Glendale, California. Además, ha estado activo en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con la discografía de The Doors.

Waylon, el único hijo de la pareja, nacido en 1973, tampoco ha emitido comentarios públicos pero ha recibido numerosos mensajes de condolencias en su cuenta de Facebook, tanto de fanáticos como de personas cercanas a la familia.

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Robby y Lynn se conocieron en un club nocturno en 1963, donde The Doors ofrecía presentaciones, y se casaron nueve años después. Su relación ha sido parte del legado personal del emblemático guitarrista y de la historia de una de las bandas más influyentes del rock. El fallecimiento de Lynn marca una notable pérdida en el entorno personal de Krieger, mientras él continúa con su actividad musical.