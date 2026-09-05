Liga MX continúa este sábado con tres partidos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con los tres partidos correspondientes a la jornada 7 del torneo Apertura 2026.

Cabe recordar que, por distintos motivos, una gran cantidad de partidos fueron reprogramados, así que hoy se llevarán a cabo la mayoría de los juegos de esta jornada.

Afortunadamente para los amantes del futbol mexicano, dos de los partidos de este sábado serán transmitidos por televisión abierta.

Chivas visita Atlético de San Luis en busca de la cima

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La actividad comienza con la visita de las Chivas al Atlético de San Luis, en un partido donde el Rebaño buscará sumar tres puntos que los acerque a la cima del campeonato.

El equipo dirigido por Gabriel Milito viene de empatar con Pachuca, pero incluyendo ese partido, acumulan cuatro partidos consecutivos sin perder.

Tigres y Necaxa buscan acercarse a la Liguilla

Más tarde, en el Volcán, los Tigres reciben al Necaxa, obligados a ganar para acercarse a la zona de clasificación a la Liguilla.

Finalmente, en el estadio Jalisco, Atlas y Atlante se miden en un duelo de equipos que han sorprendido en este torneo y buscan ser alguna de las sorpresas que se metan a la fiesta grande al final de la temporada regular.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 7 este sábado?

Atlético de San Luis vs Chivas

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: ESPN y Disney+

Tigres vs Necaxa

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: Canal 7 y FOX

Atlas vs Atlante

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX