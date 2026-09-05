Día Mundial de las y los hermanos: ¿por qué se conmemora esta fecha?

Este sábado 5 de septiembre se celebra el Día Mundial del Hermano, una fecha dedicada a reconocer el importante papel que funge esta figura en el desarrollo personal y emocional.

Además de compartir un lazo sanguíneo, los y las hermanas se convierten a menudo en una guía al crecer, formando parte de recuerdos de infancia, juegos, discusiones y momentos especiales durante la vida de una persona.

La elección de este día se debe a que coincide con el aniversario luctuoso de la Madre Teresa de Calcuta en 1997, quien dedicó gran parte de su vida al trabajo comunitario y al acompañamiento de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

¿Por qué se conmemora este 5 de septiembre?

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La fecha recuerda el fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta en 1997 en la India, una monja y misionera católica de origen albanés cuya labor social estuvo vinculada con una idea de fraternidad que iba más allá de los lazos de sangre, asociando está vínculo con un significado más espiritual.

En 1950 fundó la congregación de las Misioneras de la Caridad, dedicada a atender a pobres, enfermos y desamparados. Su compromiso humanitario la llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1979 y el Bharat Ratna en 1980, uno de los reconocimientos civiles de mayor prestigio en la India.

La convivencia entre hermanos poder ser un espacio de aprendizaje práctico, pues desde pequeños se desarrollan habilidades sociales y valores como la cooperación, la responsabilidad y la administración de recursos, además de aportar en la resolución de conflictos cotidianos.

¿Cómo celebrar el Día del Hermano?

Algunas opciones para celebrar este día con tu hermano y hermana son:

• Organizar una comida o cena con su platillo favorito.

• Recordar anécdotas de la infancia y revisar viejas fotografías o videos.

• Ver una película o serie.

• Salir a realizar alguna actividad, como ir al cine, jugar algún deporte o visitar un museo.

• Enviar un mensaje o platicar por videollamada.