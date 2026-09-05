Quieren 45 empresas invertir en SLP, asegura García Valdés

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San Luis Potosí dará seguimiento, en coordinación con la Secretaría de Economía federal, a 45 proyectos de empresas que han registrado su intención de invertir en la entidad, informó Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El funcionario aclaró que se trata de proyectos que todavía no representan inversiones concretadas, sino intenciones formalmente registradas en la plataforma de la Secretaría de Economía federal. Señaló que la dependencia estatal mantendrá la vinculación con autoridades federales para conocer el avance de cada uno.

García Valdés también reconoció preocupación por la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá, al considerar que el distanciamiento entre ambos países puede tener repercusiones en el tratado comercial que comparten con México. Aunque existen posturas que ven una oportunidad para que Estados Unidos concentre mayor atención en México, también existe el riesgo de que se busque modificar las condiciones actuales del acuerdo.

Sin embargo, descartó que hasta el momento la situación haya generado afectaciones visibles en alguna industria de San Luis Potosí, debido a que el conflicto es reciente. Indicó que el sector productivo se mantiene atento a la evolución del tema y confió en que durante las próximas semanas pueda alcanzarse un acuerdo entre ambos países, al considerar que las guerras comerciales no benefician a ninguna de las partes.

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En cuanto a la inversión extranjera directa, el titular de Sedeco señaló que las cifras correspondientes al segundo trimestre todavía se encuentran en proceso de consolidación, debido a dos proyectos pendientes de concretarse entre septiembre y octubre. Uno de ellos, adelantó, representaría alrededor de 2.5 mil millones de dólares, con lo que la inversión extranjera en San Luis Potosí podría alcanzar hasta 6 mil millones de dólares durante este año.