CRISTIAN C.Y MARIELA “TRUENAN”

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
Mariela Sánchez, la ahora exnovia de Cristian Castro asegura que esta vez sí es el truene definitivo con el cantante con quien estaba comprometida desde hace unos meses, y aunque la pareja aparecía por todos lados enamorada y gritando su amor y su próxima boda a los cuatro vientos, una infidelidad del cantante habría sido la causa de este nuevo truene.

Mariela, que siempre estaba en contacto con los clubs de fans de Cristian Castro, habría sido, sin querer, en enlace entre Cristian y su nueva conquista, pues después de un partido de futbol que el artista tuvo con un grupo de fans en Córdoba, Argentina, el hijo de Verónica Castro había dejado a Mariela por irse con una fan que lo habría cautivado desde el primer momento.

La primera vez que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron, la empresaria inmobiliaria estalló contra el cantante y hasta con la madre de éste, despotricó contra ambos y la polémica rodeo a la pareja durante algún tiempo, pues terminaron en medio del escándalo y versiones de un episodio violento entre ellos. 

