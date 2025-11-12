O YEONG-SU ES ABSUELTO

logo pulso
Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Tras más de dos años de controversia legal que opacaron su fama internacional, O Yeong-su, el actor que interpretó a “Oh Il-nam” o el Jugador 001 en la primera temporada de “El juego del calamar”, fue absuelto este martes por un tribunal de apelaciones en Corea del Sur.

     Según la agencia Yonhap, el Tribunal del Distrito de Suwon revocó la sentencia que en 2023 lo declaró culpable de acosar sexualmente a una mujer durante una gira regional de teatro en 2017. (Había sido acusado de abrazarla y besarla en la mejilla sin su consentimiento). 

     El tribunal reconoció que había circunstancias que podían generar sospechas, como que la denunciante buscara apoyo para víctimas de agresión sexual meses después del supuesto hecho, y consideró que el tiempo transcurrido podía distorsionar los recuerdos de ambas partes y que esos elementos no constituían pruebas concluyentes. 

Por ello, indicó que, al existir dudas razonables sobre lo ocurrido, debía darse prioridad a la protección de los derechos del acusado.

