“KPOP DEMON HUNTERS”, FUERA DE LOS PREMIOS BAFTA

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
“KPOP DEMON HUNTERS”, FUERA DE LOS PREMIOS BAFTA

Lucharon contra demonios, rompieron récords de vistas, conquistaron las listas de reproducción y ahora van por su primer Grammy; sin embargo, las integrantes de Huntr/x no podrán competir en la ceremonia de los premios BAFTA. La cinta de Netflix, “KPop Demon Hunters”, fue declarada inelegible por la Academia Británica de Cine y Televisión, por lo que no será considerada para la entrega del 2026. 

De acuerdo con información publicada por la revista “Variety”, el comité de estos premios rechazó una apelación formal de la plataforma, en la que pedían que se reconsiderara la participación del filme bajo la cláusula de “circunstancias excepcionales”.  Las reglas del BAFTA son claras, y exigen, a cualquier película que pretenda participar, un estreno comercial (es decir en salas tradicionales) con al menos diez funciones en el Reino Unido durante siete días consecutivos.

