Exempleado de Eminem se declara culpable de filtrar música inédita

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A más de un año de que varios temas inéditos de Eminem fueran robados y filtrados en internet, ya hay un responsable.

Según un comunicado del Departamento de Justicia, difundido la revista "People" se trata de Joseph Strange quien trabajó en el estudio del rapero por más de una década.

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Strange, citó el medio estadounidense, se declaró culpable este jueves de infracción criminal de derechos de autor por copiar y vender música que aún no estaba autorizada para su lanzamiento.El caso inició en enero de 2025, cuando empleados del estudio descubrieron que canciones todavía en proceso de producción ya circulaban en internet y contactaron al FBI. En los documentos legales se detalló que Strange era uno de los cuatro trabajadores que tenían acceso a los discos duros donde se almacenaba el material inédito.De acuerdo con la investigación, entre julio y agosto de 2024, el sujeto vendió y transmitió al menos diez archivos musicales por un total aproximado de 50 mil dólares. Sin embargo, las consecuencias económicas para el artista superaron los 750 mil.Ese mismo mes, agentes federales registraron el domicilio del exempleado y encontraron discos duros con copias de las canciones, así como las letras de canciones.La investigación incluyó el testimonio de una usuaria identificada como Doja Rat, quien aseguró que compró la música porque Strange le aseguró que necesitaba el dinero para financiar una cirugía reciente.Después de que Strange se declarara culpable, su defensa aseguró que el caso tiene más matices que los que han expuesto las autoridades, además, aseguró que siente un profundo remordimiento por las consecuencias que la situación ha tenido para su familia.Joseph será sentenciado el próximo 27 de enero y enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión.