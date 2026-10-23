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Demian Bichir: "Migrantes, carne de cañón en EU"

El documental Sanctuary woman retrata la lucha de Jeanette Vizguerra contra la deportación.

Por El Universal

Octubre 23, 2026 02:00 p.m.
A
Demian Bichir: Migrantes, carne de cañón en EU
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      Para Demian Bichir las cosas están claras: los migrantes en EU son sólo carne de cañón tanto para demócratas, como republicanos, a pesar de que esa comunidad mantiene en pie a ese país.


      El actor de "Sexo, pudor y lágrimas" vive en esa nación desde hace casi dos décadas, pero eso no quita que cada que pueda alce la voz en favor de los millones de migrantes que con Donald Trump han sido perseguidos por medio del ICE.

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      "Para nadie es un misterio el ataque brutal, desmedido y completamente injustificado del ICE contra los migrantes en EU y seguimos siendo carne de cañón porque para los dos bandos es exactamente igual", dice Bichir.
      "Cada vez que vienen elecciones somos siempre el tema favorito de ellos, demócratas y republicanos, para decir: 'vamos por una reforma migratoria', '¡ah perfecto! Votos'; 'no, nos vamos a deshacer de ellos para que no quiten trabajo a los estadounidenses'".
      El histrión presentó una función especial de "Santuary woman", mediometraje documental que tiene como personaje central a Jeanette Vizguerra, la migrante mexicana quien, en 2017, permaneció resguardada con sus hijos en el sótano de una iglesia para evitar ser deportada.
      La mujer fue elegida como uno de los personajes más importantes de ese año, justo durante el inicio del primer mandato de Trump, para la revista "Time". En 2025 fue arrestada.
      "Santuary woman" es dirigida por el director Alan Domínguez, quien logró hacer un retrato íntimo de la hoy luchadora social tras un trabajo de nueve años.
      "Los dobles discursos constantes han mantenido a esta comunidad, que ha comprobado a todas luces que mantiene a ese país a flote ¿no? Y concretamente a California. Gracias al trabajo de todos estos millones de trabajadores indocumentados es como tienen un gran potencial.
      "La historia de Jeanette es una de miles, desafortunadamente. Además, es un tema vigente y no sólo es importante por el poder que significa la obra cinematográfica, sino porque es una forma de hacerse presente en esta lucha campal contra ICE, contra la estupidez, contra retrógradas y contra tanta burla", subrayó.
      El actor desde hace tiempo trabaja de cerca con la Unión de Libertades Cívicas de EU, que tiene 100 años de existencia.
      La presencia de Bichir en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) también contempla la presentación de "Without blood", en la cual comparte créditos con la veracruzana Salma Hayek, bajo la dirección de Angelina Jolie.

      El dato
      El documental habla de Jeanette Vizguerra, una migrante resguardada el sótano de una iglesia.

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