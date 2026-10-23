Emma Coronel anuncia el fin de sus problemas legales en EU
La modelo y esposa de
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Emma Coronel anda "estrenando" libertad. La esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán anunció que sus problemas con la justicia estadounidense llegaron a su fin, luego de que un juez decidiera terminar anticipadamente su periodo de libertad condicional.
"Mis problemas legales, mi situación legal que empezó hace seis años, han terminado. No más probatoria, no más problemas legales. Soy libre internacionalmente", dijo a sus seguidores.
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La modelo explicó que debía permanecer bajo supervisión hasta septiembre de 2027, pero "los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes", aseguró.
Las restricciones no sólo implicaban reportarse ante las autoridades, también solicitar autorizaciones que, según su defensa, llegaron a complicarle oportunidades de trabajo.
En noviembre de 2021, la esposa del exlíder del Cártel de Sinaloa recibió una condena de tres años de prisión y multa de casi 26 millones de pesos por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.
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