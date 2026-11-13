Avengers Endgame Encore llega a Disney Plus este 13 de noviembre

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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con el portal especializado en cine y entretenimiento Espinof, la versión definitiva titulada "Avengers: Endgame Encore" confirma su llegada exclusiva al catálogo digital este viernes 13 de noviembre de 2026.

Estreno digital y reestreno en cines

Según la información oficial difundida por Marvel Studios, este relanzamiento digital ocurre después de su paso por las salas de cine, donde el reestreno mundial impulsó la recaudación global hasta alcanzar una cifra cercana a los 2 mil 942 millones de dólares, consolidándose nuevamente como la película más taquillera a nivel internacional (superando temporalmente los registros históricos).

Esta edición especial mantiene la duración de aproximadamente 185 minutos, integrando secuencias adicionales que amplían la experiencia visual para los seguidores de la franquicia.

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Contenido adicional y conexión narrativa

Según los datos proporcionados por la plataforma de entretenimiento IMDb, el metraje añadido consta de aproximadamente cuatro minutos de material inédito y secuencias postcréditos que no aparecieron en la proyección original de 2019.

Los directores Anthony y Joe Russo incluyeron estas tomas adicionales con el objetivo específico de allanar el camino narrativo y conectar los acontecimientos pasados con el estreno de "Avengers: Doomsday".

Entre las adiciones visuales se observan adelantos, pistas argumentales sobre la llegada del personaje Doctor Doom como eje central de la trama venidera y ajustes en el tratamiento de color que modernizan la apariencia de diversas secuencias sin alterar el desenlace principal de la historia dirigida a los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel.

De acuerdo con los comunicados oficiales emitidos por la compañía a través de redes sociales y portales culturales, la incorporación de esta versión al sistema de video bajo demanda forma parte de una estrategia integral para refrescar la memoria de la audiencia antes del lanzamiento en cines de la esperada continuación programada para el mes de diciembre.

Los suscriptores de la aplicación pueden encontrar el contenido de forma directa dentro de la sección correspondiente a las producciones de superhéroes, permitiendo que las nuevas generaciones y los seguidores recurrentes analicen las conexiones temporales y los puentes argumentales diseñados por los estudios para mantener la continuidad de las historias fantásticas en la pantalla.