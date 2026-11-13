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Somos abre convocatoria para candidaturas a gobierno y municipios

El registro de aspirantes está abierto a la ciudadanía desde ayer y hasta el 29 de noviembre

Por Pulso Online

Noviembre 13, 2026 10:16 a.m.
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Foto: Somos SLP

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      El partido Somos en San Luis Potosí, informó que han abierto la convocatoria para registro y posterior selección de quien los abanderará en la próxima elección a la gubernatura estatal y en los 59 ayuntamientos. 

      Señaló que se tratará de "un proceso de elecciones primarias abiertas, en el que la ciudadanía tendrá la oportunidad de participar en la selección de quienes estarán en la boleta".

      El registro de aspirantes está abierto desde ayer y hasta el 29 de noviembre, según las convocatoria publicadas en sus redes sociales. 

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