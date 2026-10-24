El "Doc" Emmett Brown celebra 88 años y envía mensaje a fans

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"¡Todos, únanse a mí para desearme un maravilloso cumpleaños!", escribió Christopher Lloyd para celebrar sus 88 años esta semana.

El actor de "Volver al futuro" compartió en redes sociales un video con referencias a la cinta que lo convirtió en uno de los rostros más populares del cine.

En su publicación de Instagram, habló de la importancia del amor y escribió: "Hoy cumplo 88 años... He visto cosas muy fuertes. (...) Amo a mi familia, a mis amigos y a mis maravillosos fans. El poder del amor permanece".

El mensaje incluye un guiño a una de las frases más recordadas de su personaje, el científico Emmett "Doc" Brown, cuando le explica a Marty McFly, interpretado por Michael J. Fox, lo que sucederá cuando el DeLorean alcance las 88 millas por hora: "Si mis cálculos son correctos, cuando este cacharro alcance las 88 millas por hora, vas a ver algo realmente impresionante". La escena ocurre cuando ambos prueban por primera vez la capacidad del automóvil para viajar en el tiempo.

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Michael J. Fox también celebró el cumpleaños de su compañero y amigo con otro post. Los actores forjaron una estrecha amistad durante el rodaje de Volver al futuro III, en 1990. "¡Santo cielo, tienes 88 años! ¡Eso es algo serio, te quiero!", escribió Fox junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes.

En marzo de este año, Lloyd y Fox se reunieron para cenar y este último lo presumió: "Cenando con mi mejor amigo en la playa. El año que viene Volver al futuro cumple 41 años. ¡Santo cielo!", escribió.

Lloyd se ha tomado muy en serio esta celebración. Hace unas semanas, el actor anunció la publicación de sus memorias, tituladas "In My Own Time", con un mensaje que también hacía referencia a la película: "Te dije que cuando este bebé llegue a 88... vas a ver cosas serias", compartió.

El libro saldrá a la venta el 27 de octubre y recorre sus primeros años en el teatro, su trayectoria en la televisión y el cine, así como su experiencia con las adicciones.

Estrenada en 1985, Volver al futuro sigue a Marty McFly, un estudiante de secundaria que viaja en el tiempo y altera su futuro y el de sus padres. La película recaudó más de 380 millones de dólares en taquilla y obtuvo un premio Oscar, además de cuatro nominaciones.