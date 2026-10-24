Diego Luna recibe premio Mejor Guion en Festival de Roma

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El cineasta y actor mexicano Diego Luna obtuvo el premio a Mejor Guion por "Ceniza en la boca", durante la ceremonia de clausura de la 21ª edición del Festival de Cine de Roma, en Italia, donde la película tuvo una destacada participación dentro de la competencia internacional.

Premio a Mejor Guion en Festival de Roma

El reconocimiento distingue el trabajo de escritura del largometraje, cuyo guion fue desarrollado por Abia Castillo, Diego Rabasa y el propio Diego Luna, a partir de la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro.

La cinta formó parte de la sección competitiva Progressive Cinema, que inauguró con su proyección en el certamen italiano, y aborda las dificultades que enfrentan los migrantes al dejar su país de origen para buscar mejores oportunidades en otro lugar.

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Temática y protagonistas de Ceniza en la boca

Protagonizada por Anna Díaz, la historia sigue a Lucila y a su hermano adolescente, quienes abandonan México para trasladarse a España, donde buscan reunirse con su madre.

A través de esta experiencia, la película explora las heridas emocionales de la migración, el desarraigo y las dificultades para adaptarse a una sociedad distinta, también aborda el racismo y la violencia que pueden marcar la vida de quienes dejan atrás su hogar.

La adaptación cinematográfica lleva a la pantalla la novela de Brenda Navarro, una obra que reflexiona sobre los vínculos familiares y las condiciones sociales que empujan a miles de personas a buscar una vida lejos de su lugar de origen.

El premio obtenido en Roma se incorpora al recorrido internacional que la película ha realizado durante 2026.

Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cannes, dentro de la sección de Proyecciones Especiales, posteriormente, participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030 por su compromiso social y los valores de solidaridad que plantea su historia.

La cinta también tuvo una presentación en México durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), uno de los encuentros cinematográficos más importantes del país.