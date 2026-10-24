logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Messi recibe el Princesa de Asturias

Fotogalería

Messi recibe el Princesa de Asturias

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Cristian Castro sorprende cantando a capela "Volcán"

Antes de su concierto en Dallas, Cristian Castro interpretó Volcán junto al exfutbolista Javier Hernández.

Por El Universal

Octubre 24, 2026 11:36 a.m.
A
Cristian Castro sorprende cantando a capela Volcán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cristian Castro cantando a capela "Volcán", de José José, se ganó los buenos comentarios de los cibernautas, quienes siempre han halagado su voz, el llamado cariñosamente "Gallito feliz" está de gira, y previo a su show en Dallas, Texas, se echó un palomazo junto al exfutbolista Javier "Chicharito" Hernández.

      Cristian Castro recibe homenaje por su trayectoria artística

      Cristian fue homenajeado hace un par de días con el Premio Billboard Trayectoria Artística, por sus más de tres décadas de carrera, y para sus seguidores, la voz de Cristian es simplemente privilegiada.

      Interpretación de Volcán y colaboración con Chicharito

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El artista interpretó "Volcán" uno de los temas que hiciera famosos José José, el "Príncipe de la canción", de quien Cristian era fan, en 2010 le rindió un homenaje con el disco "Viva el Príncipe".

      En esta ocasión, el "Chicharito" disfrutaba la interpretación de Cristian, cuando éste le pidió que cantara el coro, momento que quedó inmortalizado en un video que compartió en redes el hijo de Verónica Castro.

      "Calentando para el show en Dallas con un orgullo mexicano, nuestro querido Chicharito. Gracias por acompañarnos", escribió Castro; el exfutbolista también ha expresado su admiración por Luis Miguel, a quien comparan hasta la fecha con Cristian, ambos comenzaron su carrera artística siendo unos niños.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cristian Castro sorprende cantando a capela Volcán
      Cristian Castro sorprende cantando a capela Volcán

      Cristian Castro sorprende cantando a capela "Volcán"

      SLP

      El Universal

      Antes de su concierto en Dallas, Cristian Castro interpretó Volcán junto al exfutbolista Javier Hernández.

      Maribel Guardia renuncia régimen convivencia con su nieto en disputa legal
      Maribel Guardia renuncia régimen convivencia con su nieto en disputa legal

      Maribel Guardia renuncia régimen convivencia con su nieto en disputa legal

      SLP

      El Universal

      Abogado de Imelda Tuñón asegura que la actriz sigue exigiendo la custodia del menor en juzgado.

      Ricky Martín responde a rumores sobre Eduardo Verástegui
      Ricky Martín responde a rumores sobre Eduardo Verástegui

      Ricky Martín responde a rumores sobre Eduardo Verástegui

      SLP

      El Universal

      Eduardo Verástegui y Ricky Martín han negado cualquier relación sentimental entre ellos.

      TikTok Shop impulsa ventas con creadores y videos en México
      TikTok Shop impulsa ventas con creadores y videos en México

      TikTok Shop impulsa ventas con creadores y videos en México

      SLP

      El Universal

      Los costos de envío y métodos de pago son las principales causas de abandono en el proceso de compra.