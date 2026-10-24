Stevie Wonder quiere desalojar a su exprometida

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Stevie Wonder enfrenta una disputa legal que se remonta a 1988, cuando permitió que su entonces prometida, Carmen Efferson, viviera en una de sus propiedades en Los Ángeles, casi cuatro décadas después, el cantante busca que un tribunal de California ordene el desalojo de la mujer, luego de un conflicto relacionado con una inspección de seguros de la vivienda.

Disputa legal por desalojo en propiedad de Los Ángeles

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la revista "People", el músico, de 76 años, presentó una demanda el jueves 22 de octubre ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitar que Efferson abandone el inmueble, donde ha residido sin pagar renta durante casi 40 años.

Según información publicada por Rolling Stone, Efferson fue pareja sentimental del intérprete de "Part-Time Lover"; el acuerdo que le permitió permanecer en la casa habría sido verbal y se estableció en 1988.

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El conflicto se agravó este verano, cuando los representantes legales del artista solicitaron a la mujer que permitiera el ingreso de inspectores de una compañía de seguros para revisar la propiedad y mantener vigente la cobertura del inmueble.

Conflicto por inspección y negativa de acceso

Según la denuncia, el 23 de julio los abogados de Wonder enviaron un correo electrónico a Efferson para informarle que un inspector acudiría a la vivienda el 30 de julio con el propósito de realizar una revisión requerida por la aseguradora.

Sin embargo, dos días después, la mujer respondió que no cooperaría con la inspección; en su comunicación, aseguró sentirse acosada y manifestó que no autorizaba la entrada a la propiedad.

"Usted no tiene mi permiso para entrar en mi propiedad por ningún motivo. Si usted o cualquier otro representante intenta entrar en mi casa o invade mi propiedad, me pondré en contacto con las autoridades de inmediato", escribió Efferson, de acuerdo con el contenido de un correo electrónico citado en la demanda.

La documentación judicial señala que, al día siguiente, se le notificó que debía desalojar la vivienda en un plazo de 30 días, no obstante, la mujer permaneció en el lugar, lo que llevó al cantante a emprender acciones legales.

Los abogados de Wonder consideran que la permanencia de Efferson en el inmueble es "maliciosa" y solicitan al tribunal rescindir el acuerdo verbal que le permitió habitarlo; también reclaman honorarios legales y los daños y perjuicios que pudieran corresponder por la posesión de la propiedad.

Hasta el momento, los representantes del músico y de Efferson no habían respondido a las solicitudes de comentarios realizadas por "People".

Stevie Wonder, cuyo nombre de nacimiento es Stevland Hardaway Morris, es uno de los músicos y compositores más influyentes de la música estadounidense. Ciego desde poco después de nacer, alcanzó la fama durante su adolescencia y construyó una trayectoria marcada por éxitos, premios y activismo social.

A los 13 años logró que su sencillo "Fingertips" llegara al primer lugar del Billboard Hot 100, un récord que lo convirtió en el artista más joven en alcanzar esa posición.

A lo largo de su carrera ha colocado numerosos temas en los primeros puestos de las listas musicales, entre ellos "Superstition", "You Are the Sunshine of My Life", "Sir Duke", "I Just Called to Say I Love You" y "Part-Time Lover".

También ha publicado álbumes fundamentales para la música popular, como "Fulfillingness' First Finale" (1974) y "Songs in the Key of Life" (1976), ambos número uno en el Billboard 200.