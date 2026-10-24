Quiere el PRI renuncia de Guadalupe Taddei

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Senadores y la dirigencia nacional del PRI presionan para que en las próximas horas Guadalupe Taddei presente su renuncia como presidenta del Consejo General del INE, luego de las investigaciones que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por probables conflictos de interés, triangulación de recursos y colusión con proveedores.

El dirigente del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, informó que, desde el pasado miércoles, 21 de octubre, pidió formalmente, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados que se investigara el caso de la Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos que han sido señaladas en medios de comunicación.

En ese sentido, el diputado federal Emilio Suárez Licona, integrante de la citada comisión legislativa y representante del PRI ante el Consejo General del INE, indicó que, en respuesta a ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que ya lleva a cabo una investigación ante posibles irregularidades cometidas en el INE.

En su intervención en la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Suárez Licona expuso que "la sugerencia y la petición del PRI a esta comisión es que se acuerde formalmente abrir un proceso de revisión y fiscalización de hechos concretos".

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