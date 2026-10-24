Zelensky dispuesto a negociar la paz sin ceder territorios

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El nuevo esfuerzo a favor de la paz en Ucrania se topa con los mismos obstáculos de siempre.

En una entrevista con "ABC News", Volodímir Zelensky dejó claro que, si bien su país está "dispuesto a alcanzar la paz", no tiene intención de ceder más territorio a Rusia, que ya ocupa una quinta parte de la nación.

Estas declaraciones ponen de relieve la enorme brecha que aún persiste entre Kiev y su "enemigo" en Moscú, el cual busca un acuerdo que le otorgue toda la región del Donbás.

Zelensky anunció que los esfuerzos diplomáticos continuarán la próxima semana, con nuevas reuniones previstas en Europa en las que participarán representantes de Kiev, socios europeos y los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

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Mientras tanto, los combates proseguirán, aunque ahora en condiciones más igualitarias, tras el anuncio de Kiev de que el sistema Starlink recuperó finalmente su plena capacidad operativa, lo que permite una conectividad estable incluso a velocidades superiores a los 400 km/h.

La cuestión territorial sigue siendo el verdadero obstáculo para cualquier solución diplomática a un conflicto que, según Marco Rubio, "gira en realidad en torno al Donbás, una región específica del país. Rusia pretende hacerse con ella, pero no puede tomarla por la vía militar, y Kiev no quiere cederla. Ucrania tiene buenas razones para mantener esta postura: se trata de una cuestión de soberanía y de seguridad a largo plazo", afirmó el secretario de Estado estadounidense.

La propuesta de Zelensky consiste en congelar el frente a lo largo de las líneas actuales. Encontrar un punto de acuerdo será la única forma de desatar este nudo; un aspecto que, inevitablemente, será central en las negociaciones trilaterales entre Rusia, Estados Unidos y Ucrania a mediados de noviembre.

"Estamos preparados para asumir el papel de mediadores en este proceso", dijo Rubio. Un rol que la administración de Donald Trump pretende aprovechar como sus propios intereses nacionales, incluso a costa de Ucrania y Europa.

Un ejemplo de ello es el acuerdo sobre el diésel alcanzado con Vladímir Putin. Además, según "The New York Times" y el "Financial Times", el líder ruso y los enviados estadounidenses debatieron el mes pasado un plan para que la empresa energética estadounidense Polar LNG adquiriera tecnología de la compañía rusa Novatek, con el objetivo de explotar reservas de gas natural en Alaska. Esta turbia red de política e intereses particulares reveló, incluso, que la empresa estadounidense había estado recibiendo financiación rusa encubierta; un hallazgo que provocó la dimisión del director ejecutivo y de casi todo el equipo directivo de Polar.

Los intereses ruso-estadounidenses compartidos son la chispa que desencadenó la reciente crisis entre Trump y Zelensky; una crisis que le costó a los ucranianos el acceso a información de inteligencia, a los sistemas Starlink y al suministro de misiles interceptores. Los dos primeros asuntos ya se han resuelto: "Lo más importante hoy es que las operaciones de Starlink y Starshield recuperaron los niveles de velocidad que teníamos antes de las restricciones. Esto es fundamental para nuestra logística en el frente y para la defensa de Ucrania frente a los drones Shahed propulsados por motores a reacción", avisó el presidente ucraniano, y confirmó un anuncio previo del Ministerio de Defensa.

No obstante, sigue habiendo escasez de misiles interceptores: "Es de suma importancia que se reanuden los suministros", manifestó el líder de Kiev.

Las consecuencias son visibles cada día en los ataques que siguen cobrándose vidas en Ucrania. Surgió una luz de esperanza para Oleshky: Moscú y Kiev han confirmado un alto el fuego, en vigor desde el 27 de octubre, que pretende brindar cierto alivio a una población agotada por el aislamiento y la falta de ayuda.

En tanto, las fuerzas ucranianas embistieron el interior de Rusia, atacando un centro industrial y almacenes de Ozon en Omsk, Siberia, a casi 2.500 km de la frontera ucraniana.