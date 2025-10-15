¿DE ROMANCE?

CIUDAD DE MÉXICO.- Katy Perry parece haber decidido dejar de apostar por los hombres ingleses, nacionalidad de sus dos exesposos, Orlando Bloom y Russell Brand, relaciones que desafortunadamente no prosperaron. Sin embargo, ahora podría haber encontrado el amor en Canadá.

A finales de julio, la cantante y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau fueron vistos cenando juntos en un restaurante de lujo en Montreal, ciudad donde Perry hizo una parada durante su gira. Esto ocurrió apenas días después de que anunciara su separación de Bloom. En los días posteriores, dejaron de ser vistos juntos.

Durante un reciente espectáculo en Londres, Perry pareció dar pistas de que las sospechas sobre su romance con Trudeau podrían ser ciertas.

¿Qué ocurrió en el concierto de Katy Perry en Londres?

La intérprete de “California Gurls” recibió una propuesta de matrimonio en pleno show. Un fan subió al escenario, se arrodilló y le mostró un cartel hecho a mano con la propuesta. Katy, sorprendida, respondió con ingenio: “Realmente deberías haberme preguntado hace unas 48 horas”.

Curiosamente, un día antes del inesperado momento, TMZ y medios internacionales publicaron fotografías de Perry y Trudeau mostrando gestos cariñosos en un yate frente a la costa de Santa Bárbara, California, a finales de septiembre. En las imágenes se les ve besándose, aunque no está claro si fue en el cachete o en la boca, y abrazándose. Trudeau incluso posa su mano sobre el glúteo de Perry mientras están en la cubierta del barco.

Aunque las fotos no son recientes, según el portal fueron tomadas por un pasajero de un barco turístico que navegaba por la zona a finales del mes pasado. El testigo relató que la cantante detuvo el yate junto a un barco público de avistamiento de ballenas y comenzaron a besarse: “No me di cuenta de con quién estaba hasta que vi el tatuaje en el brazo del chico e inmediatamente me di cuenta de que era Justin Trudeau”, afirmó.

El político tiene un tatuaje en el hombro izquierdo, que representa el planeta Tierra dentro de un cuervo Haida.

Durante su concierto, Perry también bromeó: “No es de extrañar que siempre me enamore de los ingleses… pero ya no más”, reportó The Sun. Con Orlando Bloom, la cantante mantuvo un romance de casi una década y tuvieron una hija, Daisy, nacida en 2020.