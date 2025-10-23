DE SPRINGSTEEN A GUILLERMO DEL TORO, ARRANCA EL AFI FEST

El Festival del Instituto de Cine Americano, más conocido como el AFI Fest, arrancó este miércoles con Guillermo del Toro como el director artístico invitado de esta edición y con la alfombra roja del filme biográfico ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’.

El festival, uno de los más esperados del último trimestre del año, se desarrollará hasta el 27 de octubre con proyecciones en el icónico TCL Chinese Theatre de Hollywood.

Del Toro, quien recientemente estrenó su versión de ‘Frankenstein’ en cines, aportó su visión personal a la programación del festival este año al incluir filmes como ‘Barry Lyndon’, de Stanley Kubrik; ‘The Duellists’, de Ridley Scott; o ‘Arcane Sorcerer’, de Pupi Avati.

Este miércoles se estrenó la anticipada cinta de Scott Cooper ‘Springsteen: Deliver Me From Nowhere’, un retrato de la vida y obra de Bruce Springsteen.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los títulos más destacados que contarán con alfombra roja se encuentran ‘Jay Kelly’, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, y escrita y dirigida por Noah Baumbach, que sigue la historia de una estrella de cine que reflexiona sobre su pasado; ‘Cristy’, el drama biográfico sobre la exboxeadora profesional Christy Martin, interpretada por Sydney Sweeney; y ‘Song Sung Blue’, en la que Hugh Jackman y Kate Hudson dan vida a Mike y Claire Sardina.