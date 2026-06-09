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Charly López cuestiona éxitos de Paty Manterola en México

El cantante y productor Charly López aclara que no mantiene amistad con Paty Manterola pese a su pasado en Garibaldi.

Por El Universal

Junio 09, 2026 05:14 p.m.
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Charly López cuestiona éxitos de Paty Manterola en México
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      Charly López y Patricia Manterola trabajaron juntos en el grupo Garibaldi; sin embargo, ese compañerismo no se tradujo en una amistad, y el cantante, conductor y productor musical lo dejó muy claro y dijo que no se explica por qué Manterola exigió trato preferente en los 90's Pop Tour cuando, dice, no tiene un solo éxito en su etapa como solista.


      López, quien saltó a la fama en los años 90 como integrante del exitoso grupo Garibaldi, habló claro sobre lo que piensa de su colega, por quien tuvieron que cancelar varios conciertos como GB5 (la alineación actual de exintegrantes de Garibaldi).

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      "No porque haya sido mi compañera es mi mejor amiga", dijo ante los cuestionamientos al presentar el espectáculo musical "La Máquina del Tiempo", el cual reúne a varios cantantes de la década de los 90.
      Charly afirmó que nunca ha escuchado o sabido que Paty tenga un tema musical en primer lugar y eso no quiere decir, explicó, que la esté minimizando, sólo se trata de una percepción personal.
      "Nunca he escuchado un tema en primer lugar de Paty, es una realidad, no es una mentira, no la estoy minimizando, no, estoy diciendo una realidad".
      Argumentó que con sus palabras no la estaba ofendiendo, pues no está diciendo que Paty no canta, ya que aseguró, Manterola canta bien bonito.
      "No conozco un tema de Paty que haya sido un éxito", reiteró.
      Charly López comparó a Manterola con su también compañera Pilar Montenegro, y dijo que la segunda sí tuvo éxito como "Quítenme ese hombre", el cual fue un hit.

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