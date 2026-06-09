Sting vuelve a Nueva York con The Last Ship en Met Opera

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NUEVA YORK, EU, junio 9 (EL UNIVERSAL/ANSA).-

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: el exlíder de The Police, que no logró salvar su ópera "" del naufragio ena pesar de formar parte del elenco, regresa hoy con unadel espectáculo al templo de la ópera de Nueva York, laSe presentarána lo largo de seis días, hasta el 14 de junio.se niega a hundirse", escribe hoy el "", tras entrevistar aen vísperas de su estreno."La mayoría de las obras no terminan de funcionar y luego no volvemos a verlas", declaró el exlíder de The Police, de 74 años, que regresa a los escenarios esta vez en el papel principal."Sin embargo, no confundo elcon la, y tengo la suerte de poder poner a prueba esa teoría", sostuvo.En, fue un: incluso conen escena, el espectáculo se vio obligado a cerrar tras 105 funciones, lo que provocó pérdidas de 15 millones de dólares para los productores.Sin embargo, tras el fiasco de Broadway,continuó su, desde Salt Lake City hasta Toronto, desde Finlandia hasta el Reino Unido, donde cosechó unenEn 2020, una gira por Estados Unidos se vio interrumpida por la pandemia de. Ahora, la prueba de fuego está en la, tras recientes producciones en Ámsterdam, París y Brisbane.La nueva producción, inspirada al igual que la anterior en hechos reales, cuenta con un, nuevas canciones de, unay un nuevo director:, que sustituye a Joe Mantello.interpreta a, el anciano capataz del astillero de, la ciudad de Tyne and Wear donde nació el cantante, entonces llamado Gordon Sumner, en 1951. El astillero donde trabaja Jackie está a punto de cerrar, pero los trabajadores se reúnen para ocupar los muelles y construir unque dará la vuelta al mundo."Los personajes son parte de mí: son, aspectos de mi personalidad", explicóal Times."Tuve un éxito extraordinario, pero lo logré gracias al trabajo duro, y heredé estade laen la que crecí. Siento que, al contar la historia de mide una manera respetuosa y digna, de alguna forma estoy saldando una", dijo el músico.Si bien lapresentó óperas con estrellas de la música en el pasado, comoen "" (1970), esta es la primera vez que ofrece su escenario a un musical de Broadway.Esta decisión también está relacionada con los años de profundoque atraviesa el teatro, agravado por el retiro de, que había prometido 200 millones de dólares.es el primero en aprovechar la oportunidad de ofrecer el escenario adurante los meses en que la ópera permanece en pausa.