Sting vuelve a Nueva York con The Last Ship en Met Opera
La Met Opera abre su escenario a un musical de Broadway por primera vez con esta obra.
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NUEVA YORK, EU, junio 9 (EL UNIVERSAL/ANSA).-Sting lo intenta de nuevo tras su fracaso en Broadway
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: el exlíder de The Police, que no logró salvar su ópera "The Last Ship" del naufragio en 2014 a pesar de formar parte del elenco, regresa hoy con una nueva versión del espectáculo al templo de la ópera de Nueva York, la Metropolitan Opera.
Se presentarán nueve funciones a lo largo de seis días, hasta el 14 de junio.
"El último barco se niega a hundirse", escribe hoy el "New York Times", tras entrevistar a Sting en vísperas de su estreno.
"La mayoría de las obras no terminan de funcionar y luego no volvemos a verlas", declaró el exlíder de The Police, de 74 años, que regresa a los escenarios esta vez en el papel principal.
"Sin embargo, no confundo el éxito comercial con la excelencia artística, y tengo la suerte de poder poner a prueba esa teoría", sostuvo.
En 2014, fue un desastre: incluso con Sting en escena, el espectáculo se vio obligado a cerrar tras 105 funciones, lo que provocó pérdidas de 15 millones de dólares para los productores.
Sin embargo, tras el fiasco de Broadway, The Last Ship continuó su gira mundial, desde Salt Lake City hasta Toronto, desde Finlandia hasta el Reino Unido, donde cosechó un gran éxito en 2018.
En 2020, una gira por Estados Unidos se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19. Ahora, la prueba de fuego está en la Ópera Metropolitana, tras recientes producciones en Ámsterdam, París y Brisbane.
La nueva producción, inspirada al igual que la anterior en hechos reales, cuenta con un nuevo libreto, nuevas canciones de Sting, una nueva escenografía y un nuevo director: Leo Warner, que sustituye a Joe Mantello.
Sting interpreta a Jackie White, el anciano capataz del astillero de Wallsend, la ciudad de Tyne and Wear donde nació el cantante, entonces llamado Gordon Sumner, en 1951. El astillero donde trabaja Jackie está a punto de cerrar, pero los trabajadores se reúnen para ocupar los muelles y construir un último barco que dará la vuelta al mundo.
"Los personajes son parte de mí: son fragmentos de mi historia, aspectos de mi personalidad", explicó Sting al Times.
"Tuve un éxito extraordinario, pero lo logré gracias al trabajo duro, y heredé esta ética laboral de la comunidad en la que crecí. Siento que, al contar la historia de mi comunidad de una manera respetuosa y digna, de alguna forma estoy saldando una deuda", dijo el músico.
Si bien la Ópera Metropolitana presentó óperas con estrellas de la música en el pasado, como The Who en "Tommy" (1970), esta es la primera vez que ofrece su escenario a un musical de Broadway.
Esta decisión también está relacionada con los años de profundo déficit que atraviesa el teatro, agravado por el retiro de Arabia Saudita, que había prometido 200 millones de dólares.
Sting es el primero en aprovechar la oportunidad de ofrecer el escenario a artistas pop durante los meses en que la ópera permanece en pausa.
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