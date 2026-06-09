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Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua

El nivel del río Tampaón obligó a suspender actividades en embarcaderos

Por Huasteca Hoy

Junio 09, 2026 04:56 p.m.
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Video | Cierran acceso a Tamul por gran cortina de agua
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      CIUDAD VALLES.- Una nutrida cortina de agua en Tamul y el nivel del río Tampaón obligaron este martes a cerrar el sitio turístico.

      La Secretaría de Turismo del Estado y la de Protección Civil Estatal dieron a conocer que el sitio, el segundo más visitado de la Huasteca después del Castillo de Edward James, estaría cerrado de manera provisional, dado que la caída de agua, proveniente del Río Gallinas está en su máxima capacidad y la brisa forma nubes de humedad a todo lo ancho del cañón.

      El Tampaón, que se alimenta de esa caída también ha adquirido fuerza y turbiedad por las precipitaciones que han sido intermitentes desde el mes de mayo pasado.

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      Los dos embarcaderos, el de La Morena y el de Tanchachín también estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso.

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