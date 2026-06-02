DEMANDAN A BAD BUNNY POR USO DE "LA CASITA" EN SUS CONCIERTOS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Es uno de los elementos más emblemáticos de la gira mundial "DeBí Tirar Más Fotos" del cantante Bad Bunny, pero "La Casita", la casa puertorriqueña reconstruida en el escenario que recibe a VIPs y fans selectos durante los conciertos, también se ha convertido en el centro de una disputa legal.
El propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, de 84 años, exige 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al cantante y a varias productoras, alegando que la propiedad en Humacao, Puerto Rico, solo fue licenciada para un cortometraje -de aproximadamente 11 minutos de duración, estrenado a principios de 2025 para acompañar el álbum homónimo- y no para su posterior uso comercial relacionado con la gira, el merchandising y la promoción del álbum.
no te pierdas estas noticias
Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra hombre que la acosó
El Universal
La medida judicial busca proteger a Sabrina Carpenter mientras se evalúa una restricción permanente.
Bizarrap se suma al doblaje de 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny
EFE
El productor argentino Bizarrap dará voz a un personaje excéntrico en Toy Story 5, que se estrena el 19 de junio.
Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres
AP
Callum Turner es reconocido por sus papeles en cine y televisión, mientras Dua Lipa destaca en la música disco-pop.