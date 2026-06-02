DEMANDAN A BAD BUNNY POR USO DE "LA CASITA" EN SUS CONCIERTOS

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Es uno de los elementos más emblemáticos de la gira mundial "DeBí Tirar Más Fotos" del cantante Bad Bunny, pero "La Casita", la casa puertorriqueña reconstruida en el escenario que recibe a VIPs y fans selectos durante los conciertos, también se ha convertido en el centro de una disputa legal.

El propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, de 84 años, exige 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al cantante y a varias productoras, alegando que la propiedad en Humacao, Puerto Rico, solo fue licenciada para un cortometraje -de aproximadamente 11 minutos de duración, estrenado a principios de 2025 para acompañar el álbum homónimo- y no para su posterior uso comercial relacionado con la gira, el merchandising y la promoción del álbum.