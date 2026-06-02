logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Fotogalería

Universidad José Vasconcelos impulsa el diálogo académico sobre la formación de profesionistas competitivos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DEMANDAN A BAD BUNNY POR USO DE "LA CASITA" EN SUS CONCIERTOS

Por El Universal

Junio 02, 2026 03:00 a.m.
A
DEMANDAN A BAD BUNNY POR USO DE "LA CASITA" EN SUS CONCIERTOS
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Es uno de los elementos más emblemáticos de la gira mundial "DeBí Tirar Más Fotos" del cantante Bad Bunny, pero "La Casita", la casa puertorriqueña reconstruida en el escenario que recibe a VIPs y fans selectos durante los conciertos, también se ha convertido en el centro de una disputa legal.

      El propietario de la casa original, Román Carrasco Delgado, de 84 años, exige 6 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios al cantante y a varias productoras, alegando que la propiedad en Humacao, Puerto Rico, solo fue licenciada para un cortometraje -de aproximadamente 11 minutos de duración, estrenado a principios de 2025 para acompañar el álbum homónimo- y no para su posterior uso comercial relacionado con la gira, el merchandising y la promoción del álbum.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra hombre que la acosó
      Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra hombre que la acosó

      Sabrina Carpenter obtiene orden de alejamiento contra hombre que la acosó

      SLP

      El Universal

      La medida judicial busca proteger a Sabrina Carpenter mientras se evalúa una restricción permanente.

      Bizarrap se suma al doblaje de Toy Story 5 junto a Bad Bunny
      Bizarrap se suma al doblaje de Toy Story 5 junto a Bad Bunny

      Bizarrap se suma al doblaje de 'Toy Story 5' junto a Bad Bunny

      SLP

      EFE

      El productor argentino Bizarrap dará voz a un personaje excéntrico en Toy Story 5, que se estrena el 19 de junio.

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres
      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

      Dua Lipa y Callum Turner se casan en Londres

      SLP

      AP

      Callum Turner es reconocido por sus papeles en cine y televisión, mientras Dua Lipa destaca en la música disco-pop.

      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora
      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora

      Natanael Cano queda libre tras caso de robo de auto en Sonora

      SLP

      El Universal

      El vehículo robado fue localizado en Sonora y las placas estaban relacionadas con un Porsche del cantante.