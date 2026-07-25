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Tras un infarto, fallece ciclista al poniente de la ZM

Paramédicos atendieron el caso cerca de las 10:00 horas de este sábado

Por Redacción

Julio 25, 2026 02:40 p.m.
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Tras un infarto, fallece ciclista al poniente de la ZM
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      Un ciclista que hacía una ruta este sábado al norte de la zona metropolitana sufrió un infarto y perdió la vida.

      El reporte fue cerca de las 10:00 horas, cuando un hombre salió a correr hacia el mirador de la colonia Villa Magna Poniente y se encontró con un ciclista que le pidió ayuda ya que se sentía mal.

      Al sitio, también se pidió la ayuda de paramédicos, quienes al revisarlo, lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil del Estado (GCE) iniciaron con los protocolos correspondientes. 

      Posteriormente, la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con el levantamiento del cuerpo, según los primeros datos del suceso. 

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