Pemex exhibe a gasolinerías que incumplen acuerdo de precio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que más de mil 500 gasolineras en el país aún venden el litro de diésel en más de 27 pesos, contrario al Acuerdo Voluntario para la Estabilización del Precio de ese combustible.

Acuerdo Voluntario y estaciones adheridas

La petrolera mexicana informó en un comunicado que, hasta ahora, un total de 8 mil 603 estaciones de servicio en el país se han adherido al citado pacto, lo que equivale a 84% del sector.

Recordó que con el acuerdo, el precio nacional referente se mantiene por debajo de los 27 pesos por litro de diésel y, en zonas fronterizas es menor a los 25.39 pesos, gracias a la tasa del IVA del 8% en esas regiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Mapa digital y acciones de Pemex

Tras señalar que "mil 538 estaciones continúan vendiendo este combustible a precios significativamente superiores a los observados en el mercado", dio a conocer la habilitación de un mapa digital para identificarlas y ubicarlas.

Pemex indicó que la información del mapa se actualiza cada día y sugirió a la ciudadanía interesada consultarlo a través de un código QR.

Además, invitó a las gasolineras que aún venden el litro de diésel en más de 27 pesos a que se sumen al acuerdo de estabilización del precio de combustibles.

Dijo que siguen vigentes acciones como la aplicación de estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la reducción de comisiones por medios de pago electrónicos y mejoras en la logística de suministro, entre otras.

De acuerdo con la petrolera mexicana, tras los comunicados conjuntos del 12 y 17 de julio pasados, 618 estaciones de servicio se sumaron al Acuerdo Voluntario.