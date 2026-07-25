Jim Carrey reacciona a la muerte del director de "La Máscara"
Chuck Russell murió a los 74 años en su casa de San Diego, causas aún desconocidas.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La muerte de Chuck Russell no solo dejó de luto a Hollywood, también llevó a Jim Carrey a mirar hacia uno de los capítulos más importantes de su carrera. El actor despidió al director de "La Máscara" con un emotivo mensaje.
Jim Carrey recuerda legado y ambiente en rodaje
En declaraciones a TMZ, el actor aseguró que trabajar con el cineasta fue un privilegio que siempre atesorará en su memoria.
"Considero un privilegio haber trabajado con Chuck, durante el rodaje de 'La Máscara' creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería", expresó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Carrey también destacó que la espontaneidad del director inspiró a todo el equipo de producción, y agradeció por haberle dado la oportunidad más importante de su carrera:
"Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su espontaneidad. Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento. Considero 'La Máscara' una de las joyas de mi trayectoria. Gracias, Chuck", añadió.
Fallecimiento y trayectoria de Chuck Russell
Russell murió el pasado miércoles, a los 74 años, en su casa de San Diego. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento; sin embargo, se sabe que recibió una llamada para atender una emergencia médica en el domicilio.
El cineasta debutó como director con "Pesadilla en la Calle del Infierno 3" (1987), pero alcanzó la fama internacional gracias a la historia protagonizada por Carrey y Cameron Diaz.
También estuvo detrás de "La mancha voraz", "El protector" y "El rey Escorpio", donde trabajó junto a Dwayne Johnson.
no te pierdas estas noticias
Jim Carrey reacciona a la muerte del director de "La Máscara"
El Universal
Chuck Russell murió a los 74 años en su casa de San Diego, causas aún desconocidas.
Bon Jovi suspende concierto en pleno escenario
El Universal
La banda ofrecía su noveno concierto en Madison Square Garden cuando el líder tuvo que cancelar el show
Hijo de Aylín Mujica murió por infarto tras negarse a urgencias
El Universal
El joven se negó a permanecer en urgencias antes de viajar a Barbados, según la actriz cubana.