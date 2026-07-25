Jim Carrey reacciona a la muerte del director de "La Máscara"

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La muerte de Chuck Russell no solo dejó de luto a Hollywood, también llevó a Jim Carrey a mirar hacia uno de los capítulos más importantes de su carrera. El actor despidió al director de "La Máscara" con un emotivo mensaje.

Jim Carrey recuerda legado y ambiente en rodaje

En declaraciones a TMZ, el actor aseguró que trabajar con el cineasta fue un privilegio que siempre atesorará en su memoria.

"Considero un privilegio haber trabajado con Chuck, durante el rodaje de 'La Máscara' creó una atmósfera exuberante, infantil, de asombro y camaradería", expresó.

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Carrey también destacó que la espontaneidad del director inspiró a todo el equipo de producción, y agradeció por haberle dado la oportunidad más importante de su carrera:

"Todo el elenco y el equipo quedaron conmovidos e inspirados por su espontaneidad. Todos hemos sido bendecidos durante muchos años por ese momento. Considero 'La Máscara' una de las joyas de mi trayectoria. Gracias, Chuck", añadió.

Fallecimiento y trayectoria de Chuck Russell

Russell murió el pasado miércoles, a los 74 años, en su casa de San Diego. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento; sin embargo, se sabe que recibió una llamada para atender una emergencia médica en el domicilio.

El cineasta debutó como director con "Pesadilla en la Calle del Infierno 3" (1987), pero alcanzó la fama internacional gracias a la historia protagonizada por Carrey y Cameron Diaz.

También estuvo detrás de "La mancha voraz", "El protector" y "El rey Escorpio", donde trabajó junto a Dwayne Johnson.