Vuelca tráiler cementero en autopista Valles-Rayón
El accidente provocó daños en la barrera de contención y afectó la circulación vehicular en la carretera
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Un tráiler que transportaba empaques para cemento terminó volcado sobre la autopista Valles-Rayón. El chofer resultó ileso.
El accidente ocurrió este sábado, poco después del mediodía, en el kilómetro 20 de la carretera de cuota, en el tramo Tamasopo-Rayón.
El conductor de un tráiler marca Kenworth, color blanco, con caja cerrada, presuntamente no tomó las precauciones necesarias al cruzar una zona de curvas, por lo que perdió el control del volante y la pesada unidad volcó sobre uno de los carriles de circulación. Además, causó daños a la barrera de contención.
De manera oficial se informó que el trailero no sufrió lesiones; sin embargo, el percance provocó afectaciones a la circulación vehicular.
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Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para realizar labores de abanderamiento y coordinar las maniobras necesarias para retirar el tráiler y restablecer el tránsito.
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