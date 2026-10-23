Los Daniels presentan a Kike Jiménez como nuevo vocalista:

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Cambiar de vocalista después de casi dos décadas no es cualquier cosa. Los Daniels lo saben y Kike Jiménez llegó preparado para enfrentar las críticas.

Sin embargo, la respuesta los sorprendió. "No ha habido tanto 'hate' como pensamos que iba a haber en un inicio", confesó el cantante.

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El músico incluso se identificó con David Velasco, vocalista de Porter, quien recién denunció insultos y comparaciones con Juan Son, su antecesor, tras abandonar un show en León. "Conecté, resoné con él", contó Kike. "Implica miedo, implica como vértigo (...) La gente es cruel, se les hace fácil aventar un comentario sin saber que pueden afectarte".Para Poncho, fundador de la agrupación, los cambios son parte del camino, pero dejó claro: "Nunca vamos a volver a ser la fotografía que se hizo hace 20 años".Con el regreso de René Lugo y Charly Palomares, la banda también recupera su garra rockera. Prueba de ello es "Ya no es por ti", tema que permite a Kike "sacar el león que llevo dentro".En tanto, están listos para su presentación del 29 de noviembre en el Lunario, junto a Electrify, con quienes encontraron una conexión especial que les recuerda la pasión de sus inicios y los impulsa a unir generaciones sobre el escenario.El datoLos Daniels preparan "Tutorial para empezar de nuevo", proyecto de dos volúmenes que podría reunir unas diez canciones y concluir a finales de 2027.