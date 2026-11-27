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La cantante Sasha Sokol cuestionó la manera en que la serie de "Timbiriche", estrenada en ViX, retrata su historia con el productor Luis de Llano, al considerar que la producción distorsiona los hechos y la presenta como responsable de una relación que ocurrió cuando ella tenía 14 años y él 39.

Sasha Sokol critica representación en serie Timbiriche de ViX

La intérprete reaccionó a un video difundido en X de una escena de la serie en la que se representa su cumpleaños número 15, el clip está acompañado por un mensaje que señala: "Un cumpleaños que no todos olvidarán. Sasha decide celebrar sus 15 años junto a Luis de Llano, dejando plantados a Benny y al resto de Timbiriche".

Ante esta representación, Sasha compartió un contundente mensaje en el que criticó a la plataforma de streaming y cuestionó la narrativa que coloca a una menor de edad como responsable de involucrarse con un adulto.

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"ViX con V de vergüenza", escribió al inicio de su publicación.

Sasha Sokol reacciona a escena de la serie "Timbiriche".

La cantante expresó su inconformidad con la manera en que la producción presenta los hechos y acusó a la serie de sugerir que ella fue quien sedujo al productor cuando tenía apenas 14 años.

"Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39", señaló.

En su mensaje, Sokol cuestionó la responsabilidad de los adultos frente a situaciones de abuso y pidió poner el foco en la conducta del hombre mayor, en lugar de responsabilizar a la menor.

"La pregunta que deberíamos hacernos es ésta: ¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?", escribió.

También explicó que este tipo de relaciones suelen desarrollarse mediante mecanismos de manipulación, secretos y presiones para ocultar lo que sucede, por lo que consideró que la serie aborda de manera irresponsable un episodio que, lejos de ser entretenimiento, representa una experiencia dolorosa.

"Un adulto que busca involucrarse con un menor suele hacerlo a espaldas de sus padres. Construye secretos, manipula, persuade y presiona para que se oculte lo que está sucediendo. Eso es lo que debería preocuparnos", expresó.

Sasha Sokol recuerda que su caso ya fue resuelto por la justicia

La cantante también recordó que su caso no se limita a declaraciones públicas o versiones encontradas, pues acudió a las autoridades y obtuvo resoluciones judiciales a su favor.

"Hace tiempo que esto dejó de ser mi versión de los hechos. Acudí a la justicia y, después de un largo proceso legal, las resoluciones me dieron la razón", afirmó.

Sasha criticó que la producción se escude en el argumento de que se trata de una ficción para contar los hechos de una manera que, desde su perspectiva, distorsiona lo ocurrido y minimiza la responsabilidad de quienes decidieron retratarlo así.

"Se escudan en la palabra ficción para distorsionar una realidad que ya fue examinada por la justicia y pretenden que una leyenda al final de cada capítulo los exima de la responsabilidad por lo que decidieron contar y, sobre todo, por cómo decidieron contarlo", señaló.

La intérprete también reprochó que una empresa vinculada al entorno en el que ocurrieron los hechos convierta su historia en un producto de entretenimiento.

"Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña", escribió.

Finalmente, consideró que la manera en que se aborda el episodio no sólo la expone a ella, sino que también evidencia la falta de sensibilidad de quienes decidieron llevarlo a la pantalla.

"Al hacerlo me exponen, pero sobre todo se exhiben a sí mismos: exhiben sus valores, su falta de sensibilidad y su desprecio por las víctimas", concluyó.

El pronunciamiento de Sasha ocurre después de un largo proceso legal contra Luis de Llano, a quien denunció públicamente en 2022 luego de que el productor hablara de la relación que sostuvieron cuando ella era menor de edad.

Sokol tenía 14 años cuando comenzaron los hechos y De Llano 39, la cantante señaló que fue víctima de una relación abusiva y emprendió acciones legales contra el productor.

En junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó el amparo solicitado por De Llano y ratificó la condena por daño moral, violencia sexual y violación a la vida privada de Sasha Sokol.

La resolución representó un precedente en materia de justicia para las víctimas, al abrir la posibilidad de que casos de este tipo puedan ser reclamados por la vía civil sin que se les aplique la prescripción.

En septiembre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el arresto temporal del productor por el incumplimiento reiterado de la sentencia, luego de que se negara a ofrecer una disculpa pública a la cantante y a publicar una síntesis del fallo.