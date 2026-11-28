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Luis de Llano, productor y exejecutivo de Televisa, ha presentado una apelación ante la decisión judicial que establece un monto de reparación del daño por daño moral en el caso civil iniciado por Sasha Sokol en 2022. De Llano considera que la cantidad fijada es excesiva y señala que, en su situación actual, depende de su pensión y de subsidios gubernamentales, ya que tras su jubilación en 2016, ha enfrentado dificultades laborales considerablemente agravadas por un efecto de linchamiento mediático.

En declaraciones recientes, el productor afirmó que desde su retiro no ha podido reintegrarse al ámbito laboral que ocupaba anteriormente, manifestando preocupaciones sobre su situación económica y familiar, ya que tiene dos hijas a su cargo, una en la preparatoria y otra que estudia Artes Escénicas en la universidad. Ante la magnitud de la suma que se le exige pagar, De Llano busca reducir el monto a través de este recurso legal.

El productor ha rechazado la idea de ofrecer una nueva disculpa a Sokol y no considera relevante atenerse al texto aprobado por la Corte, argumentando que ello sería ilegal. En noviembre de 2026, respondió a la sentencia con un mensaje de disculpas, sin embargo, Sokol cuestionó la autenticidad y el contenido del mismo, argumentando que no reflejaba lo que los tribunales dictaron y omitía aspectos críticos, como la naturaleza de su relación en la juventud, cuando ella tenía 14 años.

El abogado de De Llano, Víctor Juárez, ha defendido la postura de que el incumplimiento de la disculpa se debe a un mal proceder de Sokol y de la jueza. Según él, el texto redactado por la defensa de la cantante pretende hacer que De Llano se autoincrimine, lo que consideró un intento cercano al fraude legal. Juárez subrayó que la jueza es quien debía redactar el texto, y que por lo tanto, el documento presentado no poseía validez legal.

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Por otro lado, respecto a otros aspectos de la sentencia, Juárez aseguró que De Llano ha cumplido con varias medidas, como la eliminación de entrevistas en línea y el compromiso de no hablar sobre su relación con Sokol durante un período específico. Afirmó que el productor tiene la libertad de hablar sobre su carrera y sus logros profesionales, a pesar de las limitaciones impuestas por la Corte.

Luis de Llano, aunque ha expresado que ya ofreció una disculpa, ha aclarado que no ha reconocido la culpabilidad en las acusaciones formuladas por Sokol, cuyo caso resalta aspectos delicados sobre el respeto a la dignidad y a la integridad de las personas involucradas. Al ser consultado sobre un mensaje hacia Sokol, De Llano indicó que su única petición es que ella exprese la verdad.