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La cantante Alejandra Guzmán sufrió un percance físico durante su presentación de este viernes en la Arena Ciudad de México, donde tuvo que detener el espectáculo luego de que, aparentemente, se le dislocara nuevamente la cadera.

Sin embargo, su equipo aclaró que no se trató de una lesión grave y confirmó que la rockera continuará con sus fechas programadas.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, su equipo informó que la intérprete recibió atención médica inmediata y permanece acompañada por su familia, además de agradecer al público que asistió al concierto por su paciencia y comprensión ante la inesperada cancelación.

"Afortunadamente, no se trató de una lesión grave: y Alejandra continuará con sus fechas programadas", señalaron, al tiempo que confirmaron que el espectáculo de esta noche será reprogramado.

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La nueva fecha para el concierto en la Arena CDMX será anunciada una vez que su oficina, Zignia y el recinto lleguen a un acuerdo. Por el momento, se pidió a los asistentes conservar sus boletos, pues posteriormente se darán a conocer las indicaciones correspondientes.

"Lamentamos profundamente que no haya terminado como todos queríamos", expresó el equipo de la cantante, que también solicitó evitar especulaciones sobre su estado de salud y tomar como válida únicamente la información compartida a través de sus canales oficiales.

¿Qué le pasó a Alejandra Guzmán durante su concierto?

La presentación, que formaba parte de su gira "Los que nos quedamos", comenzó alrededor de las 21:10 horas, entre ovaciones y el entusiasmo de sus seguidores.

La rockera apareció en el escenario a bordo de un automóvil convertible, mientras sonaba "Mírala, mírala", uno de los temas con los que encendió el ánimo de sus fanáticos. Sin embargo, casi al finalizar la canción, cuando se sentó sobre el cofre del vehículo como parte de su espectáculo, ocurrió el percance.

La propia cantante explicó a los asistentes lo que sucedía, visiblemente angustiada por tener que detener la presentación.

"Chicos, se me salió la cadera de nuevo, lo siento tanto, qué pena, tenía tantas ganas, cuando me senté se me salió, pero creo aquí está mi doctor", expresó desde el escenario.

En un primer momento, algunos asistentes pensaron que se trataba de una broma, debido al sentido del humor que caracteriza a la intérprete; no obstante, después de aproximadamente 10 minutos, se anunció a través del sonido local que el concierto había sido suspendido y sería reprogramado.

La información inicial del recinto apuntó a que la cantante sería trasladada a un hospital para recibir atención, mientras los asistentes desalojaban el lugar.

Su equipo confirmó que el incidente no tuvo consecuencias graves y que la intérprete retomará sus compromisos musicales, aunque la presentación pendiente en la Arena Ciudad de México deberá realizarse en otra fecha.

"Alejandra les manda todo su amor. Muy pronto volverá a este escenario como siempre lo ha hecho: de frente, con fuerza y con ustedes", concluyó el comunicado.