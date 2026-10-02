En plena gira, Sting celebra sus 75 años

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Sting está celebrando su cumpleaños número 75, a sólo tres días de que emprenda su nueva gira por Canadá y Estados Unidos, en la que incluye temas de The Police, pues a pesar de que el grupo se desintegró desde hace décadas, sus fans siguen pidiéndole que intérprete temas como "Every breath you take", que el músico escribió, como una confesión de la obsesión que experimentó, a poco de separarse de su primera esposa, por una infidelidad que comentó.

Sting y su trayectoria musical

De sus 75 años, el británico ha dedicado a la música prácticamente toda su vida; comenzó a tocar la guitarra con ocho años, aunque su debut profesional no llegó sino hasta 1973, cuando tenía 22 años, y se unió a la banda de jazz Last Exit, donde cantaba y tocaba el bajo.

Con la agrupación, el músico se granjeó el mote de "Sting", "picadura" en español, esto debido a un suéter a rayas que usaba con frecuencia, pero aún con la gran conexión que lo unía a sus compañeros de Last Exit, no pasó mucho para que el joven los abandonara.

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Formación y disolución de The Police

En uno de los ensayos de Last Exit, un joven músico que los observaba tocar, notó el gran potencial que Sting tenía arriba del escenario, se trataba de Stewar Copeland, con quien -junto a Henry Padovani y, más adelante, con Andy Summers- formaría The Police, en 1977.

Pero, así como ocurrió con su primera banda, sería cuestión de tiempo para que Sting volviera a aspirar a probar nuevos horizontes, esta vez, no con un nuevo grupo, sino en solitario. The Police se separaría en 1986, aunque, desde 1984 dejaron de lanzar sencillos y no ofrecieron más conciertos.

Para Sting no supuso ninguna dificultad continuar con su camino. Como solista, logró varios éxitos como "Shape of my heart", "Desert Rose" y "Fields of gold", sin embargo, en esa faceta, el cantante no dejó de interpretar esos grandes temas que creó con The Police, como "Roxane", "King of pain", "Every little thing she does is magic", pero especialmente "Every breath you take".

"Every breath you take" es una canción de 1983, compuesta por el propio Sting, quien se inspiró en su separación de la actriz Frances Tomelty, con la que compartió un matrimonio de ocho años y con tiene a sus dos hijos mayores.

La relación terminó luego de que Tomelty descubriera que el músico le había sido infiel con Trudie Styler, no sólo colega suya, sino una de sus amigas más cercanas, con la que Sting terminó casándose en 1992.

Y aunque nunca se separó de Styler (con quien sigue casado), con la que comparte cuatro hijos, en su momento, toda la presión que le generó que su primera esposa descubriera la relación extramarital que sostenía, lo llevó a componer el tema, en donde refleja la frustración que experimentó al perderla.

Entre algunos de los fragmentos de la canción se destacan las frases "cada respiro que tomes, o cada vez que respires, cada movimiento que hagas, cada vínculo (o atadura) que rompas, cada paso que des, te estaré observando, tú me perteneces".