Restablecen circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital anunció que cerca de las 10:00 horas de este viernes quedó restablecida en su totalidad la circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán.

Al momento, dijo la corporación, no hay ningún cierre de vialidad por lluvias en la ciudad.

Sin embargo, envió una recomendación: "Maneja con precaución, algunas zonas aún registran encharcamientos leves y pavimento mojado".

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