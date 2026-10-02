logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Restablecen circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán

No hay cierres tras las lluvias en la ciudad, según el reporte oficial de la SSPC

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 02, 2026 10:50 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital anunció que cerca de las 10:00 horas de este viernes quedó restablecida en su totalidad la circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán.

      Al momento, dijo la corporación, no hay ningún cierre de vialidad por lluvias en la ciudad.

      Sin embargo, envió una recomendación: "Maneja con precaución, algunas zonas aún registran encharcamientos leves y pavimento mojado".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Prevén lluvias fuertes y descenso de temperaturas en SLP

      Protección Civil pidió extremar precauciones ante posibles tormentas en las cuatro regiones del estado este viernes

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Restablecen circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán
      Restablecen circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán

      Restablecen circulación vehicular en bulevar Jacobo Payán

      SLP

      Iván Edmundo Rodríguez

      No hay cierres tras las lluvias en la ciudad, según el reporte oficial de la SSPC

      Reconocen que falta por hacer en programa de Cruces Seguros
      Reconocen que falta por hacer en programa de Cruces Seguros

      Reconocen que falta por hacer en programa de Cruces Seguros

      SLP

      Rolando Morales

      Regidores y autoridades exigen informes detallados sobre las intervenciones en las 13 áreas prioritarias

      Inicia desfogue controlado de la presa San José
      Inicia desfogue controlado de la presa San José

      Inicia desfogue controlado de la presa San José

      SLP

      PULSO

      Recomiendan atender las indicaciones de las autoridades viales

      Sigue cerrado Jacobo Payán; Río Santiago, transitable: SSPC
      Sigue cerrado Jacobo Payán; Río Santiago, transitable: SSPC

      Sigue cerrado Jacobo Payán; Río Santiago, transitable: SSPC

      SLP

      Pulso Online

      El reporte de las 06:00 horas señala que los principales pasos a desnivel están abiertos; persisten encharcamientos.