Detienen al "Capitán Sol" en Zapopan; está ligado al "huachicol fiscal"

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La Secretaría de Marina informó de la detención de Miguel Ángel "N", alias "Sol" y/o "Mike", quien contaba con una orden de aprehensión por delitos en materia de hidrocarburos.

A través de redes sociales, la dependencia detalló que la captura se realizó en Zapopan, Jalisco, en colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) con "trabajos de investigación e inteligencia, análisis de información técnica y coordinación interinstitucional".

¿De qué se le acusa?

Miguel Ángel "N", conocido como "Capitán Sol" se le acusa de ser el principal operador de la red de huachicol fiscal en las aduanas de Altamira, Tampico y Guaymas; además de fungir como enlace con los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

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Cabe recordar, que a Fernando Farías fue arrestado el 23 de abril de 2026 en Buenos Aires y actualmente continúa en su proceso legal. Mientras que su hermano, fue capturado a inicios de septiembre de 2025. Esto como parte del operativo contra los implicados en el "golpe de timón en la lucha contra la corrupción y la impunidad" anunciado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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"Capitán Sol" es ingresado al Altiplano

Miguel Ángel Solano Ruiz, "El Capitán Sol", fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, para ser presentado ante el juez que lo requiere por la red de huachicol fiscal que operó desde la Secretaría de Marina en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras ser detenido en un fraccionamiento de lujo de Zapopan, Jalisco, elementos de la Marina y de la FGR lo llevaron vía aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Durante su estancia en el Hangar de la FGR, personal de la institución le practicó exámenes médicos y diversas diligencias de ley.

Posteriormente, informaron fuentes del Gabinete de Seguridad federal, el exmarino fue trasladado vía terrestre al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 "Altiplano", donde actualmente se encuentran presos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, presuntos cabecillas de la red de huachicol fiscal en las aduanas marítimas.

Una vez que sea puesto a disposición, el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, dará fecha y hora para la audiencia inicial en la que la Fiscalía General de la República le hará la imputación por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.