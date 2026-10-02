Abren concurso para obra vial en Saucito; se cruzaría con fiestas

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí ya colocó en el procedimiento de licitación el proyecto para construir el paso inferior vehicular de El Saucito.

Con esto, la obra aparece formalmente programada para ejecutarse entre 2026 y 2027, pese a que el alcalde Enrique Galindo Ceballos había asegurado que los trabajos serían postergados hasta después de las fiestas patronales de la zona y que comenzarían hasta marzo del próximo año.

El procedimiento corresponde a la Licitación Pública Estatal PC-O-EST-245800030-134-2026, para la "Construcción de Paso Inferior Vehicular Saucito", en el tramo de calle Plan de Ayutla a Francisco Carrera Torres.

Las propias bases establecen que se trata de un contrato plurianual de precios unitarios por tiempo determinado, financiado con recursos municipales identificados, autorizados desde el 11 de marzo de 2026.

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El documento señala expresamente que el plazo de ejecución contempla una fecha estimada de inicio en 2026 y una terminación en 2027, aunque las fechas fueron omitidas y sustituidas por espacios en blanco al igual que su duración.

De acuerdo con la planeación inicial del proyecto, declarado por el propio alcalde, la obra podría tener una duración aproximada de seis meses, por lo que un eventual inicio durante los últimos meses de 2026 abriría la posibilidad de que los trabajos se prolonguen hacia el periodo en que tradicionalmente se realizan las fiestas patronales de El Saucito, entre febrero y marzo.

El propio Galindo Ceballos había justificado el aplazamiento precisamente en el compromiso de no interferir con estas celebraciones. Con las fechas concretas de la licitación omitidas, no es posible determinar todavía si el calendario definitivo evitará o no esa coincidencia.

El catálogo de conceptos también confirma el alcance de una obra de infraestructura mayor. Entre los trabajos considerados aparecen 158 pilotes de cimentación de 0.80 metros de diámetro, más de 1,891 metros lineales de perforación para pilotes, además de acero de refuerzo, concreto, excavaciones y estructuras para las rampas del paso inferior.

El mismo catálogo identifica la intervención como la construcción del paso inferior vehicular en la colonia Saucito, entre Plan de Ayutla y Francisco Carrera Torres.

Por ahora, las bases publicadas el 30 de septiembre de 2026 mantienen sin definir las fechas exactas de inicio y conclusión, por lo que será necesario conocer el calendario definitivo para determinar si el Ayuntamiento modificará esta programación o mantendrá una ejecución que podría empalmarse con las festividades.