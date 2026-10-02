Reconocen que falta por hacer en programa de Cruces Seguros

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A más de un año de que el Cabildo de San Luis Potosí aprobó el programa Cruces Seguros, la Décima Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Policía Preventiva, Movilidad, Seguridad Vial y Transporte terminó sin un calendario de intervenciones, porcentajes claros de avance ni un desglose puntual de lo realizado en los 13 puntos considerados prioritarios.

El propio regidor presidente de la comisión, Jorge Zavala, recordó que el acuerdo fue aprobado en 2025 y vinculó a las áreas de Seguridad y Protección Ciudadana, Obras Públicas, Comunicación Social y Tesorería para su cumplimiento.

Durante la sesión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, presentó un recuento de acciones y proyectos relacionados con los cruces, pero buena parte de las intervenciones expuestas permanecen como trabajos proyectados, presupuestados o pendientes.

Entre ellos mencionó la Zona 30 en el entorno de la Alameda Juan Sarabia, acciones en el Distribuidor Juárez, Chacultepec, Glorieta de Morales, Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga, Sierra Leona, Himno Nacional y Avenida Industrias, así como Salk y Calzada de Guadalupe.

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Villa Gutiérrez señaló que en la Alameda Juan Sarabia se contempla la instalación de semáforos vehiculares con preferencia peatonal, lomos de toro y señalamiento horizontal para delimitar los cruces, mientras que en la Zona 30 del Centro Histórico se rehabilitan 642 cruces peatonales.

También reconoció que algunos puntos todavía no han sido resueltos: en el Distribuidor Juárez el balizamiento realizado para peatones y ciclistas no ha dado los resultados esperados; Fray Diego de la Magdalena y Vasco de Quiroga permanecen pendientes, y en otros sitios apenas se proyectan nuevas intervenciones.

El titular de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, mostró como referencia el sistema instalado en Carranza y Uresti, con semáforos horizontales, tótems, señales auditivas, botones de activación y guía podotáctil para personas con discapacidad visual. Sin embargo, tampoco presentó durante su intervención un desglose de cuánto se ha ejecutado en cada uno de los 13 cruces contemplados en el acuerdo.

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El tesorero municipal, Francisco Gómez Mercado, se limitó a señalar que los proyectos de Alameda y Uresti cuentan con suficiencia presupuestal, mientras que se proyectan recursos para continuar con las acciones durante 2027.

Ante la falta de información concreta, el regidor Rodolfo Edgardo Jasso Puente solicitó que se elabore un calendario para conocer cuándo será intervenido cada uno de los 13 cruces, además de un reporte con porcentajes que permita distinguir cuáles ya fueron atendidos, cuáles se encuentran en proceso y cuáles permanecen en análisis.

La regidora Magdalena Cisneros también cuestionó que Comunicación Social no haya acreditado la campaña de difusión que, de acuerdo con el acuerdo aprobado, debió realizarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a su aprobación.