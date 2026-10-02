Alistan decenas de marcha por el 2 de octubre en CDMX

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina comunicó que este viernes 2 de octubre se llevará a cabo la marcha conmemorativa por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, a las 16 horas.

Partirá de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo, pasando por Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo.

Las alternativas viales son:

· Manuel González

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· Eje 1 Oriente

· José María Izazaga

· Dr. Río de la Loza

· Avenida Chapultepec

· Avenida Insurgentes

Contingentes y organizaciones que se unirán a la Marcha del 2 de octubre:

· El Sindicato de Trabajadores de la UNAM saldrá a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo para participar en la marcha por el "58 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968", para mantener viva la memoria de una lucha que forma parte de la historia universitaria y del movimiento social en México.

· El Comité 68 Prolibertades Democráticas marchará de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo, en el marco de la conmemoración del "58° Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968". Realizarán la marcha "¡Ni perdón, ni olvido!".

· El Frente Estudiantil de la UAM Cuajimalpa se reunirá a las 12 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Colectivos de diversas facultades de la UNAM se reunirán a las 12 en la escultura de los bigotes en Ciudad Universitaria para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas se concentrarán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· La Coordinadora Rebelde Politécnica se reunirá a las 12 horas en la Plaza Roja de la Unidad Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional, para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la Preparatoria 7 se concentrarán a las 12:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· La comunidad estudiantil de la Preparatoria 6 se congregará a las 12:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes del CCH Sur se concentrarán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos de la UAM Azcapotzalco se reunirán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· La comunidad estudiantil de la UAM Xochimilco se congregará a las 13 horas para moverse a la estación Lomas Estrella para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la UACM San Lorenzo Tezonco se concentrarán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos de la Preparatoria 5 se reunirán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· La comunidad estudiantil de la Preparatoria 3 se congregará en el Vips de Eduardo Molina y San Juan de Aragón para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos del CCH Oriente se concentrarán a las 13 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la UACM Cuautepec se movilizarán a las 13:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Integrantes de la comunidad estudiantil de la FES Zaragoza se reunirán a las 13:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos del Centro Cultural Ollin Yoliztli se congregarán a las 13:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Integrantes de la comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la UNAM se reunirán a las 13:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la Escuela de Economía del IPN se concentrarán a las 13:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Estudiantes de la UAM Iztapalapa se reunirán a las 14 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· El colectivo Pan y Rosas estará a las 14 horas en la estación Cuatro Caminos del Metro para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos de la Universidad Rosario Castellanos se congregarán a las 14:15 horas en metro Oceanía para participar en la marcha del 2 de octubre.

· El grupo Izquierda Roja se reunirá a las 14:15 horas en la UACM plantel Centro Histórico para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Integrantes de la comunidad estudiantil de la Preparatoria 4 se concentrarán a las 14:30 horas para participar en la marcha del 2 de octubre.

· Alumnos de la Escuela de Música y Artes estarán a las 15 horas en Metro Tlatelolco para participar en la marcha del 2 de octubre.

Otras marchas y movilizaciones:

El Grupo Raíces Resistencia protestará a las 11 horas en el Local de Tlate (Edificio Chihuahua), en el marco de la conmemoración del "58 Aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968", realizarán el evento artístico cultural "Hoy decimos ¡Basta!".

El Patronato del Panteón Vecinal de Culhuacán estará a las 15:45 horas en el Ex Convento de Culhuacán para una asamblea general con los titulares de los 7 barrios del panteón vecinal de Culhuacán, para tratar con respecto a los permisos de funcionamiento y operación civil bajo el régimen de usos y costumbres del pueblo originario.

Vecinos del Conjunto Habitacional Joyas Vallejos protestarán a las 6 horas en Calzada Vallejo por el desabasto de agua potable en la zona.

Comuneros de Eloxochitlán estarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a las 11 horas para el Foro La unidad independiente en resistencia frente a la criminalización y agresión a personas defensoras.

El grupo Plataforma 420 estará al mediodía en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos.

El Colectivo Hijas de la Cannabis llevarán a cabo un evento a las 14 horas en la Plaza Tlaxcoaque, para exigir espacios libres y seguros para consumidoras de cannabis con respeto a la perspectiva de género; así como para conmemorar el "58° Aniversario de movimiento estudiantil de 1968".