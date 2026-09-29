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Dylan Sprouse y Barbara Palvin reciben a su primera hija

Dylan Sprouse expresó su emoción por la paternidad y la llegada de su primera hija.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 03:49 p.m.
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Dylan Sprouse y Barbara Palvin reciben a su primera hija
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      Dylan Sprouse y la modelo húngara Barbara Palvin comenzaron una nueva etapa como padres. La pareja recibió a su primera hija después de varios años de relación y dos de matrimonio.

      Nace la primera hija de Dylan Sprouse y Barbara Palvin

      La noticia fue compartida en las cuentas de Instagram de ambos, donde publicaron una tierna fotografía en la que los tres aparecen de espaldas, portando camisetas de los Dodgers de Los Ángeles mientras ven un partido: "Este año nos tomamos el Día del Trabajo al pie de la letra", escribieron junto al emoticono de una niña.

      La pequeña habría llegado al mundo el 7 de septiembre.

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      Barbara Palvin y Dylan Sprouse anuncian embarazo y emociones

      Los enamorados dieron a conocer que iban a formar una familia durante la alfombra roja del Festival de Cine de Cannes, donde Palvin, modelo de Victoria´s Secret, presumió su baby bump con un vestido azul de corte princesa.

      Dos meses después, ambos mencionaron en el podcast "Wildmen" que esperaban una niña, algo que tenía muy emocionado a Dylan: "Me encantan las fiestas de té, sin ironía alguna", dijo.

      Además, Barbara detalló que la paternidad probablemente estresaría al actor, pero saber que tendría una hija lo ayudaría a relajarse.

      La modelo también habló sobre las dificultades que enfrentó durante el proceso: "A veces me siento culpable porque no estoy disfrutando del embarazo tanto como muchas otras mujeres", dijo. "Sé que es un regalo. Me cuesta respirar. No sé si el micrófono lo está captando".

      Hasta el momento, no han dado detalles sobre el nombre de su hija.

      Sprouse y Palvin fueron vinculados sentimentalmente desde 2018 y contrajeron matrimonio en 2023, durante una ceremonia celebrada en Hungría.

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