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UIF incluye a sancionados por EU en lista de personas bloqueadas

Entre los sancionados está el exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, y la UIF identificó operaciones financieras de riesgo en México.

Por El Universal

Septiembre 29, 2026 03:43 p.m.
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UIF incluye a sancionados por EU en lista de personas bloqueadas
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      CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el Departamento del Tesoro anunciara sanciones en contra de 21 personas ligadas al Cártel de Sinaloa, incluido el exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, y de su líder "Mayito Flaco", la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) determinó incluirlos en la lista de personas bloqueadas.

      Acciones de la autoridad

      La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció lo anterior en un comunicado al explicar que se actuó, así como una medida preventiva de carácter administrativo. Indicó que fue para proteger la integridad del sistema financiero mexicano.

      Señaló que la inclusión no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna.

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      ¿Qué declararon las autoridades sobre las medidas?

      Más bien, precisó, "se trata de una acción preventiva adoptada en el contexto de la designación y los señalamientos realizados por la OFAC".

      La dependencia federal recordó que los individuos que están en esa situación cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable.

      Tienen derecho de audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.

      Hacienda refirió que este martes la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EU sancionó a 46 sujetos, entre los cuales 21 son personas físicas y 25 empresas.

      Tras dicha medida, la unidad antilavado de México llevó a cabo el análisis de la información financiera disponible respecto de las personas incluidas en esa acción.

      Así, en atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo.

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