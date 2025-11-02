logo pulso
ROMPEN NICKI Y LAMINE YAMAL

Por El Universal

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
ROMPEN NICKI Y LAMINE YAMAL

La cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ya no son pareja, así se lo confirmó la mañana de este sábado la artista al periodista Jordi Martin, quien contó que la argentina se puso en contacto con él para hablar del tema, luego de que en las recientes horas se especulara que el deportista le habría sido infiel a Nicki.

“Me comunica que ha roto con Lamine Yamal”, expresó Jordi mientras leía los mensajes que le mandó la cantante, quien le aclaró que desde hace días ella y Lamine ya no estaban juntos.

“Con Lamine no estamos juntos desde hace unos días después de que me fui de Barcelona, te lo digo sobre todo por lo del rumor de la infidelidad”, expresó.

La cantante fue enfática al decir que si Lamine le hubiera sido infiel, ella lo diría abiertamente como ya lo hizo en el pasado; la cantante terminó con el mexicano Peso Pluma en febrero de 2024 cuando éste fue captado con otra mujer en Las Vegas, horas después del Super Bowl LVIII.

“Créeme que si alguien me fuera infiel yo sería la primera en aclararlo en todos lados como ya hice en un pasado”, escribió Nicki, y compartió que la intención de ambos no era contar que ya no estaban juntos, pero con lo que pasó (que Lamine Yamal fue captado con una mujer), la argentina se pronunció al respecto.

“Desde antes no estamos juntos, no lo íbamos a contar, pero obviamente con esto que pasó te lo aclaro, si quieres contar esto no tengo ningún problema, aunque te agradecería que no filtres nuestra conversación”, finalizó Nicole. 

