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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó, a través de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas y de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, la funcionalidad y operatividad del Sistema de Verificación de Candidaturas, herramienta que permitirá gestionar de formas trazable, segura y controlada las peticiones de revisión que se formulen respecto de personas aspirantes a cargos de elección popular.

Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas presenta sistema

Durante la sesión de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, integrada por los consejeros Arturo Chávez López, como presidente, Uuc-kib Espadas Ancona y la consejera Norma De La Cruz Magaña, se dio a conocer la funcionalidad y operación del sistema, el cual incorpora mecanismos de autenticación, confidencialidad y seguimiento que fortalecen la protección de la información y la certeza del procedimiento.

Además, dará acceso a las distintas fuerzas partidistas, las candidaturas independientes, tanto nacionales como locales, la Secretaría Técnica y las autoridades competentes.

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Avances en mecanismos para verificar integridad y riesgos

En ese sentido, las representaciones de los partidos políticos integrantes de la Comisión conocieron, mediante una demostración operativa, el flujo de atención de las solicitudes de verificación y las diversas etapas de este procedimiento, además de los mecanismos previstos para el resguardo y la gestión segura de la información.

Adicionalmente, se informó que la Comisión avanzó en la consolidación de los mecanismos para verificar la integridad y evaluar riesgos de personas aspirantes a cargos de elección popular, mediante la formalización de un convenio interinstitucional con diferentes autoridades federales y la construcción del marco normativo, operativo y tecnológico que sustentará sus actividades durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027, con los lineamientos, programas de trabajo, un sistema de verificación de candidaturas y protocolos de seguridad.