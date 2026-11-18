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La empresaria y figura de la televisión estadounidense Paris Hilton regresó este martes al Capitolio, marcando su segunda visita del año, con el objetivo de instar a los congresistas a respaldar una ley que busca prohibir la difusión de imágenes y videos sexuales falsos generados por inteligencia artificial (IA) sin el consentimiento de las personas involucradas. Durante su intervención, Hilton destacó que más de 50 millones de personas han sido afectadas socialmente por tales imágenes manipuladas, subrayando que el abuso persiste y que su lucha continuará.

Acompañada por la representante demócrata de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y la representante republicana de Florida, Laurel Lee, Hilton enfatizó la urgencia de aprobar la ley, conocida como DEFIANCE. Esta normativa permitiría a las víctimas llevar a los agresores ante la justicia. Aunque el Senado aprobó el proyecto de ley por unanimidad en enero, ha permanecido estancado en la Cámara de Representantes, a pesar de contar con un considerable apoyo bipartidista. Hilton expresó su preocupación por la falta de acción: "Si no aprueban este proyecto de ley antes de que termine el año, todo nuestro progreso se perderá".

La empresaria también puso de manifiesto que uno de cada ocho jóvenes conoce a alguien afectado por estas imágenes falsas, lo que representa la posibilidad de que haya al menos un menor en cada aula del país enfrentando este problema. "Las leyes no nos están protegiendo", afirmó Hilton, advirtiendo que las consecuencias de la falta de regulación afectan especialmente a aquellos que no cuentan con recursos suficientes para defenderse.

Por su parte, Ocasio-Cortez denunció que, en el último año, la prevalencia de la pornografía generada por inteligencia artificial ha aumentado considerablemente, afectando especialmente el entorno escolar. Indicó que la tecnología puede convertir una imagen inocente en un contenido perturbador, lo que ha llevado a interrupciones en la educación y repercusiones en las vidas de muchas mujeres y menores. Hizo un llamado directo al presidente de la Cámara, Mike Johnson, instándole a presentar la ley para su votación.

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En el evento también estuvieron presentes dos jóvenes que compartieron sus experiencias como víctimas de estas manipulaciones durante su adolescencia, destacando los efectos devastadores que han tenido en sus vidas. La colaboración de representantes de ambos partidos subraya la necesidad urgente de abordar esta problemática, que sigue creciendo en una era de tecnología avanzada.